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Охотники на дроны "Ахмата" и "Севера" стали проблемой для ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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Охотники на дроны "Ахмата" и "Севера" стали проблемой для ВСУ

РИА Новости: охотники на дроны "Ахмата" и "Севера" стали проблемой для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посты мобильного наблюдения и мобильные огневые группы охотников за дронами спецназа «Ахмат» и смежных подразделений группировки войск «Север» уничтожают большинство дронов противника.
  • В среднем из 12 пролетающих беспилотников сбивают 8–9, остальные уничтожаются на следующем рубеже.
  • Беспилотники ВСУ начали выбирать другие маршруты, в обход постов.
КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Посты мобильного наблюдения и мобильные огневые группы охотников за дронами спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки войск "Север" уничтожают большинство дронов противника, став настоящей проблемой для ВСУ, рассказал РИА Новости боец батальона "Питерский" спецназа с позывным Каплодий.
По его словам, выстроена комплексная работа с привлечением радиолокационных систем, систем РЭБ, мобильных огневых групп, систем перехватчиков дронов и постов воздушного наблюдения.
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"Работа на самом деле выстраивается у нас достаточно легко и просто. Есть стационарные посты, которые обнаруживают БПЛА и передают информацию по "крыльям" (БПЛА самолетного типа - ред.), по FPV противника на мобильные группы, а мобильные группы уже принимают решения, где конкретно выставляться", - рассказал Каплодий.
Он уточнил, что работы достаточно много, но в среднем из 12 пролетающих беспилотников сбивают 8–9, остальные уничтожаются на следующем рубеже.
"Работы да достаточно много, сейчас пока затишье, но в среднем около 12 беспилотников пролетали на территории, из них примерно 8–9 штук мы сбивали, остальные уничтожались на следующем рубеже. Мы стали для них проблемой", - пояснил Каплодий.
По словам стрелка группы батальона "Питерский" с позывным Завод, сейчас беспилотники ВСУ стали выбирать другие маршруты, в обход постов.
"Они начинают менять маршруты, то есть по тем маршрутам, по которым мы отрабатываем, союзники отрабатывают, они стараются найти другие коридоры для прохода. Соответственно, мы тоже подстраиваемся под это, стараемся работать по небу. Работа важная, это самое главное. Все зависит от людей, если люди замотивированы, то любая работа будет легкой", - пояснил Завод.
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