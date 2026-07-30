Краткий пересказ от РИА ИИ Посты мобильного наблюдения и мобильные огневые группы охотников за дронами спецназа «Ахмат» и смежных подразделений группировки войск «Север» уничтожают большинство дронов противника.

В среднем из 12 пролетающих беспилотников сбивают 8–9, остальные уничтожаются на следующем рубеже.

Беспилотники ВСУ начали выбирать другие маршруты, в обход постов.

КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Посты мобильного наблюдения и мобильные огневые группы охотников за дронами спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки войск "Север" уничтожают большинство дронов противника, став настоящей проблемой для ВСУ, рассказал РИА Новости боец батальона "Питерский" спецназа с позывным Каплодий.

По его словам, выстроена комплексная работа с привлечением радиолокационных систем, систем РЭБ, мобильных огневых групп, систем перехватчиков дронов и постов воздушного наблюдения.

"Работа на самом деле выстраивается у нас достаточно легко и просто. Есть стационарные посты, которые обнаруживают БПЛА и передают информацию по "крыльям" (БПЛА самолетного типа - ред.), по FPV противника на мобильные группы, а мобильные группы уже принимают решения, где конкретно выставляться", - рассказал Каплодий.

Он уточнил, что работы достаточно много, но в среднем из 12 пролетающих беспилотников сбивают 8–9, остальные уничтожаются на следующем рубеже.

"Работы да достаточно много, сейчас пока затишье, но в среднем около 12 беспилотников пролетали на территории, из них примерно 8–9 штук мы сбивали, остальные уничтожались на следующем рубеже. Мы стали для них проблемой", - пояснил Каплодий.

По словам стрелка группы батальона "Питерский" с позывным Завод, сейчас беспилотники ВСУ стали выбирать другие маршруты, в обход постов.