В Оренбургской области продолжают тушить ландшафтный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Домбаровском районе Оренбургской области начался ландшафтный пожар.
- Группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники.
- Приведены в готовность два пункта временного размещения вместимостью 200 человек, проводится информирование населения о возможной эвакуации.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар в Оренбургской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. Как отмечал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в этом районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. По его словам, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают в усиленном режиме.
"Продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара в Домбаровском районе", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники. Пожарные защищают населенный пункт от перехода огня.
"В готовность приведены два ПВР вместимостью 200 человек. Проводится информирование населения. В случае необходимости будет эвакуировано 182 человека, в том числе 48 детей", - добавили в ведомстве.