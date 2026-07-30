В Оренбургской области продолжают тушить ландшафтный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ В Домбаровском районе Оренбургской области начался ландшафтный пожар.

Группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники.

Приведены в готовность два пункта временного размещения вместимостью 200 человек, проводится информирование населения о возможной эвакуации.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар в Оренбургской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. Как отмечал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в этом районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. По его словам, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают в усиленном режиме.

"Продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара в Домбаровском районе", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс"

Уточняется, что группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники. Пожарные защищают населенный пункт от перехода огня.