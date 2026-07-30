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В Оренбургской области продолжают тушить ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2026
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23:02 30.07.2026
В Оренбургской области продолжают тушить ландшафтный пожар

В Домбаровском районе Оренбургской области потушили ландшафтный пожар

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Домбаровском районе Оренбургской области начался ландшафтный пожар.
  • Группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники.
  • Приведены в готовность два пункта временного размещения вместимостью 200 человек, проводится информирование населения о возможной эвакуации.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар в Оренбургской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. Как отмечал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в этом районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. По его словам, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают в усиленном режиме.
"Продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара в Домбаровском районе", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники. Пожарные защищают населенный пункт от перехода огня.
"В готовность приведены два ПВР вместимостью 200 человек. Проводится информирование населения. В случае необходимости будет эвакуировано 182 человека, в том числе 48 детей", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияДомбаровский районЕвгений СолнцевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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