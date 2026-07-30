Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала шесть сообщений утром и три сообщения в 15:53 мск.

Среди переданных сигналов были "Степенный", "Цугопенс", "Кругопаяц", "Дояропух", "Гиджак", "Монархист", "Пухокорм" и "Градосбег".

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще три сообщения - "Степенный", "Цугопенс" и "Кругопаяц" - зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Тройное сообщение зафиксировано в четверг в 15.53 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Степенный", "Цугопенс" и "Кругопаяц".

Ранее в четверг "Радиостанция Судного дня" передала шесть сообщений. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12.20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" - в 12.26 мск и сигналы "Пухокорм" и "Градосбег" - в 13.12 мск.

Затем было зафиксировано двойное сообщение в 14.02 по радио "Судного дня". Оно передало сигналы "Взяточница", "Сексофат", а потом - сообщение "Мотель" в 14.06 мск. В 15.05 было зафикировано двойное сообщение "Мужопаюс" и "Боязливость".