Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала новые сообщения - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 30.07.2026
"Радиостанция Судного дня" передала новые сообщения

"Радиостанция Судного дня" в четверг передала еще три сообщения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБазовая станция связи
Базовая станция связи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Базовая станция связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала шесть сообщений утром и три сообщения в 15:53 мск.
  • Среди переданных сигналов были "Степенный", "Цугопенс", "Кругопаяц", "Дояропух", "Гиджак", "Монархист", "Пухокорм" и "Градосбег".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще три сообщения - "Степенный", "Цугопенс" и "Кругопаяц" - зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Тройное сообщение зафиксировано в четверг в 15.53 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Степенный", "Цугопенс" и "Кругопаяц".
Ранее в четверг "Радиостанция Судного дня" передала шесть сообщений. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12.20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" - в 12.26 мск и сигналы "Пухокорм" и "Градосбег" - в 13.12 мск.
Затем было зафиксировано двойное сообщение в 14.02 по радио "Судного дня". Оно передало сигналы "Взяточница", "Сексофат", а потом - сообщение "Мотель" в 14.06 мск. В 15.05 было зафикировано двойное сообщение "Мужопаюс" и "Боязливость".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Новая вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"Радио Судного дня" передало два сигнала за день
3 июля, 20:44
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала