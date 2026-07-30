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Число пострадавших при атаке на склад под Пензой выросло до четырех - РИА Новости, 30.07.2026
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12:41 30.07.2026 (обновлено: 12:53 30.07.2026)
Число пострадавших при атаке на склад под Пензой выросло до четырех

Число пострадавших при атаке на склад Wildberries под Пензой выросло до четырех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке на склад Wildberries под Пензой увеличилось количество пострадавших до четырех человек.
  • Трое пострадавших уже отпущены из медицинских учреждений, один человек остается под наблюдением врачей.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при атаке на склад Wildberries под Пензой увеличилось до четырех, трое отпущены из больницы, один под наблюдением врачей, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщал, что, по предварительным данным, в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в регионе один человек пострадал, порядка 200 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
"К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений, один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей", - сообщил Мельниченко на видео в канале на платформе "Макс".
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