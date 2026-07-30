Опрос показал, у скольких детей в России есть карманные деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти у 90 % российских детей и подростков от 7 до 14 лет есть карманные деньги.

Медианный диапазон карманных расходов составляет 1000–2499 рублей в месяц.

Среди детей 13–14 лет собственной картой пользуются 36 %, причем у девочек этот показатель выше — 70 %.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет, рассказали РИА Новости в Сбербанке.

"Собственными деньгами располагают 86% детей в возрасте от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов – 1000–2499 рублей в месяц", – говорится в исследовании банка.

Среди основных источников на первом месте карманные деньги от родителей (71%). Почти половина (52%) приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждения за успехи в учебе или спорте (28%).

Среди опрошенных детей 13–14 лет собственной картой пользуются 36%, при этом у девочек этот показатель выше – 70%. То есть старшая часть поколения альфа – рожденных после 2010 года – являются самостоятельными участниками платежного рынка, отметили в Сбербанке

Родители при этом сохраняют контроль за тратами детей через разговоры о правилах покупок (36%), детские карты с лимитом (29%) и обязательное одобрение перед каждым заказом (19%).