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Опрос показал, у скольких детей в России есть карманные деньги - РИА Новости, 30.07.2026
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08:38 30.07.2026 (обновлено: 09:39 30.07.2026)
Опрос показал, у скольких детей в России есть карманные деньги

Сбербанк: карманные деньги есть почти у 90% российских детей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти у 90 % российских детей и подростков от 7 до 14 лет есть карманные деньги.
  • Медианный диапазон карманных расходов составляет 1000–2499 рублей в месяц.
  • Среди детей 13–14 лет собственной картой пользуются 36 %, причем у девочек этот показатель выше — 70 %.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет, рассказали РИА Новости в Сбербанке.
"Собственными деньгами располагают 86% детей в возрасте от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов – 1000–2499 рублей в месяц", – говорится в исследовании банка.
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Среди основных источников на первом месте карманные деньги от родителей (71%). Почти половина (52%) приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждения за успехи в учебе или спорте (28%).
Среди опрошенных детей 13–14 лет собственной картой пользуются 36%, при этом у девочек этот показатель выше – 70%. То есть старшая часть поколения альфа – рожденных после 2010 года – являются самостоятельными участниками платежного рынка, отметили в Сбербанке.
Родители при этом сохраняют контроль за тратами детей через разговоры о правилах покупок (36%), детские карты с лимитом (29%) и обязательное одобрение перед каждым заказом (19%).
Исследование проводилось в июле 2026 года по всей России. В опросе приняли участие 1029 респондентов: дети в возрасте 7–14 лет и их родители. Он охватил три возрастные группы (7–9, 10–12 и 13–14 лет) с разбивкой по полу.
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