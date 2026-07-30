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Вован и Лексус рассказали о розыгрыше от лица советника Мерца - РИА Новости, 30.07.2026
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03:03 30.07.2026 (обновлено: 03:05 30.07.2026)
Вован и Лексус рассказали о розыгрыше от лица советника Мерца

РИА Новости: Вован и Лексус разыграли сына Пехлеви от лица советника Мерца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пранкеры Вован и Лексус разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, представившись от лица вымышленного советника канцлера Германии.
  • Реза Пехлеви, проживающий в изгнании в США, выступает как публичная фигура иранской оппозиции и ездит по европейским странам, отстаивая демократические преобразования в Иране и прося поддержки.
  • Пранкеры выяснили, что, несмотря на публичное позиционирование, принц Реза Пехлеви призывает к бомбардировкам Ирана до полного уничтожения страны.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, как от лица вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, проживающего в изгнании в США - они представились Адольфом "с маленькими усиками и челкой".
Реза Пехлеви - сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году в результате исламской революции. С 1980-х годов он живет преимущественно в США и выступает как публичная фигура иранской оппозиции.
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По словам Вована и Лексуса, в большинстве случаев им не надо добиваться от собеседников чего-то особенного, достаточно показать их, какие они на самом деле. "Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом", - сказали они. Один из подобных деятелей - принц Реза Пехлеви.
"Сейчас он ездит вместе с дочерью по европейским странам как видный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране, где клянчит деньги, просит военной поддержки. В соцсетях у него, кстати, более двух миллионов подписчиков. Принц рассказывает, какой он гуманист, замечательный человек, только помогите прийти к власти, добрые люди", - добавили собеседники агентства.
Это все, объяснили пранкеры, "на публике, в действительности же он призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны".
"Мы это выяснили, когда недавно позвонили ему. Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца - Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд и обсуждал, как Германия нападет на Иран, чтобы посадить на трон Пехлеви", - заключили Вован и Лексус.
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В миреИранГерманияСШАВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Фридрих Мерц
 
 
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