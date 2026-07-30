Краткий пересказ от РИА ИИ Пранкеры Вован и Лексус разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, представившись от лица вымышленного советника канцлера Германии.

Реза Пехлеви, проживающий в изгнании в США, выступает как публичная фигура иранской оппозиции и ездит по европейским странам, отстаивая демократические преобразования в Иране и прося поддержки.

Пранкеры выяснили, что, несмотря на публичное позиционирование, принц Реза Пехлеви призывает к бомбардировкам Ирана до полного уничтожения страны.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, как от лица вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, проживающего в изгнании в США - они представились Адольфом "с маленькими усиками и челкой".

Реза Пехлеви - сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году в результате исламской революции. С 1980-х годов он живет преимущественно в США и выступает как публичная фигура иранской оппозиции.

По словам Вована и Лексуса, в большинстве случаев им не надо добиваться от собеседников чего-то особенного, достаточно показать их, какие они на самом деле. "Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом", - сказали они. Один из подобных деятелей - принц Реза Пехлеви.

"Сейчас он ездит вместе с дочерью по европейским странам как видный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране, где клянчит деньги, просит военной поддержки. В соцсетях у него, кстати, более двух миллионов подписчиков. Принц рассказывает, какой он гуманист, замечательный человек, только помогите прийти к власти, добрые люди", - добавили собеседники агентства.

Это все, объяснили пранкеры, "на публике, в действительности же он призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны".