ВС России поразили химзавод в Ровненской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ровенской области поражен химический завод «Ровноазот», производящий компоненты ракетного топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет ВСУ.
- Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Ровенской области поражен химический завод, производящий компоненты ракетного топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В Ровенской области поражен химический завод Ровно (ОАО "Ровноазот"), производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и оперативно тактических ракет "Гром-2", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18