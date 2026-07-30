Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили химзавод в Ровненской области - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 30.07.2026 (обновлено: 09:39 30.07.2026)
ВС России поразили химзавод в Ровненской области

ВС России поразили химический завод в Ровненской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ровенской области поражен химический завод «Ровноазот», производящий компоненты ракетного топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет ВСУ.
  • Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Ровенской области поражен химический завод, производящий компоненты ракетного топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство заявило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, по сухогрузам в порту "Южный".
"В Ровенской области поражен химический завод Ровно (ОАО "Ровноазот"), производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и оперативно тактических ракет "Гром-2", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРовненская областьВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала