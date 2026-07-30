Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа».
- С 1 августа авиакомпания «ИжАвиа» не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, при этом все приобретенные билеты остаются действительными.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "ИжАвиа" с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, говорится в сообщении Росавиации.
Ведомство в четверг аннулировало сертификат эксплуатанта "ИжАвиа".
"С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов", - говорится в сообщении.
При этом в Росавиации добавили, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. В целом на период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.