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"Ижавиа" с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки - РИА Новости, 30.07.2026
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19:05 30.07.2026 (обновлено: 19:22 30.07.2026)
"Ижавиа" с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки

Росавиация: "Ижавиа" с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ижавиа - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа».
  • С 1 августа авиакомпания «ИжАвиа» не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, при этом все приобретенные билеты остаются действительными.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Авиакомпания "ИжАвиа" с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, говорится в сообщении Росавиации.
Ведомство в четверг аннулировало сертификат эксплуатанта "ИжАвиа".
"С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов", - говорится в сообщении.
При этом в Росавиации добавили, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. В целом на период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.
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