В аэропорту Челябинска ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Челябинска («Баландино») введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Челябинска ("Баландино"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Челябинск ("Баландино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.