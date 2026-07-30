Друг обвиняемого в избиении ученого Зезина рассказал свою версию инцидента

"Какое имели право хватать детей и закидывать их в машину, называть их фашистами, называть их террористами, называть их предателями Родины... Детей не выпускали из машины до тех пор, пока Александр Реверук, может быть диалог не совсем приятный был, но, тем не менее, он приехал к своим детям, это был его ребенок, любой отец и мать поступили бы так же", - заявил он журналистам в здании суда, где рассмотрят вопрос об избрании Реверуку меры пресечения.