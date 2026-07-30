Друг обвиняемого в избиении ученого Зезина рассказал свою версию инцидента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Детей оскорбляли, называли предателями и не выпускали из машины до приезда Александра Реверука, заявил его друг.
- Ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа, незадолго до смерти он был жестоко избит.
- Задержаны двое мужчин, которым предъявлены обвинения в хулиганстве: Александр Реверук и Аркадий Вагнер.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Детей оскорбляли, называли предателями и не выпускали их из машины до приезда обвиняемого в избиении ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге Александра Реверука, утверждает друг фигуранта дела.
"Какое имели право хватать детей и закидывать их в машину, называть их фашистами, называть их террористами, называть их предателями Родины... Детей не выпускали из машины до тех пор, пока Александр Реверук, может быть диалог не совсем приятный был, но, тем не менее, он приехал к своим детям, это был его ребенок, любой отец и мать поступили бы так же", - заявил он журналистам в здании суда, где рассмотрят вопрос об избрании Реверуку меры пресечения.
Известный ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили.
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Вторым обвиняемым, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер - партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.