Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси присоединился к команде «Интер Майами» после завершения чемпионата мира.

Клуб «Интер Майами» опубликовал фотографию и видео с прибывшим на базу и выходящим на тренировку Месси.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нападающий Лионель Месси присоединился к остальной команде "Интер Майами" после завершения чемпионата мира, сообщается на странице клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в соцсети Х.

"Сегодня приезд игроков воспринимается совсем по-другому", - говорится в сообщении клуба в посте с фотографией прибывшего на базу Месси.

Также клуб опубликовал видео с выходящим на тренировку аргентинцем.

Последний раз Месси выходил на поле 19 июля, сыграв против сборной Испании (0:1) в финале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.