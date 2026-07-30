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Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
01:06 30.07.2026
Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после чемпионата мира

Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после ЧМ

© Соцсети футболистаЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Соцсети футболиста
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси присоединился к команде «Интер Майами» после завершения чемпионата мира.
  • Клуб «Интер Майами» опубликовал фотографию и видео с прибывшим на базу и выходящим на тренировку Месси.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нападающий Лионель Месси присоединился к остальной команде "Интер Майами" после завершения чемпионата мира, сообщается на странице клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в соцсети Х.
"Сегодня приезд игроков воспринимается совсем по-другому", - говорится в сообщении клуба в посте с фотографией прибывшего на базу Месси.
Также клуб опубликовал видео с выходящим на тренировку аргентинцем.
Последний раз Месси выходил на поле 19 июля, сыграв против сборной Испании (0:1) в финале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Месси 39 лет, в прошлом сезоне восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал чемпионом MLS в составе "Интер Майами", за который он выступает с 2023 года. За американский клуб аргентинец провел 104 матча и забил 90 голов.
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