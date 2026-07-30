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Бабушкина отметила вклад свердловской ОЭЗ в промпотенциал региона - РИА Новости, 30.07.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:11 30.07.2026
Бабушкина отметила вклад свердловской ОЭЗ в промпотенциал региона

Бабушкина отметила вклад ОЭЗ "Титановая долина" в свердловский промпотенциал

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской областиПредседатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила значимость результатов работы особой экономической зоны "Титановая долина" для развития промышленности, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест в регионе, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Итоги деятельности ОЭЗ были представлены депутатам в рамках заседания комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
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""Титановая долина" является одним из значимых инструментов развития экономики Свердловской области. Сегодня особая экономическая зона объединяет крупные инвестиционные проекты, способствует появлению новых производств и формированию современной промышленной инфраструктуры", – приводит пресс-служба регпарламента слова Бабушкиной.
Она отметила важность того, что работа резидентов имеет не только экономический, но и социальный эффект – создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления, развивается технологический потенциал региона.
"В частности, резидентами создано свыше 6 тысяч рабочих мест, а объем налогов, таможенных платежей и страховых взносов со стороны резидентов в бюджеты всех уровней составил более 26 миллиардов рублей. Это весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области", – отметила Бабушкина.
По состоянию на 1 июля 2026 года портфель резидентов "Титановой долины" включает 25 компаний. Общий объем заявленных инвестиций превысил 114 миллиардов рублей, фактически освоено более 60 миллиардов рублей. За весь период работы резидентами произведено продукции на сумму свыше 120 миллиардов рублей.
Председатель Законодательного собрания подчеркнула, что стабильное развитие особой экономической зоны стало результатом системной работы органов государственной власти, управляющей компании и инвесторов.
"Для Свердловской области важно создавать условия, в которых предприятия могут развиваться, внедрять современные технологии и реализовывать долгосрочные проекты. Поддержка инвестиционных площадок, таких как "Титановая долина", позволяет укреплять промышленный потенциал региона и повышать его конкурентоспособность", – сказала Бабушкина.
Она также отметила роль депутатского контроля в развитии проекта. Парламентарии регулярно посещают площадки особой экономической зоны, знакомятся с деятельностью резидентов, ходом строительства объектов инфраструктуры и реализацией инвестиционных проектов.
"Задача парламента – поддерживать инициативы, которые способствуют развитию экономики региона, привлечению инвестиций и созданию условий для технологического роста. Уверена, что дальнейшее развитие "Титановой долины" будет способствовать реализации новых промышленных проектов и укреплению позиций Свердловской области как одного из ведущих индустриальных регионов России", – подчеркнула Бабушкина.
По итогам рассмотрения вопроса депутаты признали работу АО "ОЭЗ "Титановая долина" по реализации проекта создания и развития особой экономической зоны удовлетворительной. Управляющей компании рекомендовано продолжить работу по привлечению новых резидентов, а также обеспечить соблюдение сроков строительства объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры.
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Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила БабушкинаПромышленностьЭкономика
 
 
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