На Пролетарском проспекте обновят асфальт

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на Пролетарском проспекте на юге Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Приступили к ремонту асфальта на Пролетарском проспекте, расположенном в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно. Всего обновим более 86 тысяч квадратных метров дорожного полотна, после чего нанесем дорожную разметку", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что ранее ремонт там проводился в 2021 году.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - рассказал Бирюков.

Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.