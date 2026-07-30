Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории.

Посол напомнил о трагических последствиях устремлений Берлина в прошлом веке и оккупации Норвегии нацистской Германией.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

"Мы с содроганием вспоминаем о том, к каким трагическим последствиям для нашей страны, Европы и всего мира привели такие устремления Берлина , причем дважды в прошлом столетии", - напомнил он.

Корчунов заметил, что "об этом не следует забывать и норвежским политикам, приветствующим реваншистско-милитаристские амбиции Берлина и поощряющим наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории".