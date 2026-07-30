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Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2026
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05:32 30.07.2026
Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране, заявил посол

Корчунов: Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Николай Корчунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории.
  • Посол напомнил о трагических последствиях устремлений Берлина в прошлом веке и оккупации Норвегии нацистской Германией.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Мы с содроганием вспоминаем о том, к каким трагическим последствиям для нашей страны, Европы и всего мира привели такие устремления Берлина, причем дважды в прошлом столетии", - напомнил он.
Корчунов заметил, что "об этом не следует забывать и норвежским политикам, приветствующим реваншистско-милитаристские амбиции Берлина и поощряющим наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории".
"На всякий случай напомню, что именно нацистская Германия в годы Второй мировой войны оккупировала всю территорию Норвегии, которую воины Красной Армии потом помогали освобождать ценой своих жизней", - подчеркнул он.
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ГерманияОслоНорвегияНиколай Корчунов
 
 
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