Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории.
- Посол напомнил о трагических последствиях устремлений Берлина в прошлом веке и оккупации Норвегии нацистской Германией.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Осло поощряет наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Корчунов заметил, что "об этом не следует забывать и норвежским политикам, приветствующим реваншистско-милитаристские амбиции Берлина и поощряющим наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории".
"На всякий случай напомню, что именно нацистская Германия в годы Второй мировой войны оккупировала всю территорию Норвегии, которую воины Красной Армии потом помогали освобождать ценой своих жизней", - подчеркнул он.