В России сократилось число преступлений, совершенных иностранцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество преступлений, совершенных в РФ иностранцами и лицами без гражданства, за первое полугодие 2026 года сократилось на 39,1%.
- Число лиц, участвующих в таких преступлениях, сократилось на 25,8% и составило 11,4 тысячи человек.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных в РФ иностранцами и лицами без гражданства, за первое полугодие 2026 года сократилось почти на 40% , сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Отмечается существенное снижение (на 39,1%) количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, при этом на 25,8 % сократилось число лиц (11,4 тысячи), участвующих в них", – говорится в сообщении.
Так, в первом полугодии 2026 года за иностранцами учтено 14,4 тысячи преступных деяний, в том числе тяжких и особо тяжких – 5,9 тысячи (-50,8 %). Их удельный вес в общем количестве раскрытых преступлений по Российской Федерации снизился на 1,7 процентных пункта и составил 3,4 %.