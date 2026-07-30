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В России сократилось число преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 30.07.2026
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10:07 30.07.2026 (обновлено: 10:19 30.07.2026)
В России сократилось число преступлений, совершенных иностранцами

Число совершенных иностранцами преступлений за полгода сократилось почти на 40%

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов проводит дактилоскопию во время рейда по выявлению незаконных мигрантов
Сотрудник правоохранительных органов проводит дактилоскопию во время рейда по выявлению незаконных мигрантов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник правоохранительных органов проводит дактилоскопию во время рейда по выявлению незаконных мигрантов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество преступлений, совершенных в РФ иностранцами и лицами без гражданства, за первое полугодие 2026 года сократилось на 39,1%.
  • Число лиц, участвующих в таких преступлениях, сократилось на 25,8% и составило 11,4 тысячи человек.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных в РФ иностранцами и лицами без гражданства, за первое полугодие 2026 года сократилось почти на 40% , сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Отмечается существенное снижение (на 39,1%) количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, при этом на 25,8 % сократилось число лиц (11,4 тысячи), участвующих в них", – говорится в сообщении.
Так, в первом полугодии 2026 года за иностранцами учтено 14,4 тысячи преступных деяний, в том числе тяжких и особо тяжких – 5,9 тысячи (-50,8 %). Их удельный вес в общем количестве раскрытых преступлений по Российской Федерации снизился на 1,7 процентных пункта и составил 3,4 %.
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