В России сократилось число преступлений, совершенных иностранцами

Сотрудник правоохранительных органов проводит дактилоскопию во время рейда по выявлению незаконных мигрантов. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов проводит дактилоскопию во время рейда по выявлению незаконных мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество преступлений, совершенных в РФ иностранцами и лицами без гражданства, за первое полугодие 2026 года сократилось на 39,1%.

Число лиц, участвующих в таких преступлениях, сократилось на 25,8% и составило 11,4 тысячи человек.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных в РФ иностранцами и лицами без гражданства, за первое полугодие 2026 года сократилось почти на 40% , сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"Отмечается существенное снижение (на 39,1%) количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, при этом на 25,8 % сократилось число лиц (11,4 тысячи), участвующих в них", – говорится в сообщении.