Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на достройку серийных Ил-114-300

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство дополнительно выделит 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство России в 2026 году дополнительно направит 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно направит в текущем году 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300", - сказал Мишустин на совещании по авиастроению.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
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