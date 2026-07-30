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Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на достройку серийных Ил-114-300 - РИА Новости, 30.07.2026
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17:21 30.07.2026
Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на достройку серийных Ил-114-300

Правительство выделит 2,6 млрд рублей на достройку трех серийных Ил-114-300

© Фото : предоставлено Минпромторгом РоссииПассажирский самолет Ил-114-300
Пассажирский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : предоставлено Минпромторгом России
Пассажирский самолет Ил-114-300. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство дополнительно выделит 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство России в 2026 году дополнительно направит 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно направит в текущем году 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300", - сказал Мишустин на совещании по авиастроению.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
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