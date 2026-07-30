Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на достройку серийных Ил-114-300

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство России в 2026 году дополнительно направит 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).