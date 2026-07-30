Пожары на юго-западе Франции могут повлиять на вкус вин, пишет Parisien

Краткий пересказ от РИА ИИ Дым от масштабных пожаров на юго-западе Франции может повлиять на вкус вин Бордо.

Фенол, который может возникнуть в результате пожара, впитывается в пленку пруин на ягодах и придает вину аромат холодного пепла или гари.

По словам представителя межотраслевого совета производителей вин Бордо, риски изменения вкуса минимальные, для этого дым должен быть густым, горячим, а его воздействие — относительно продолжительным.

ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Дым, возникший в результате масштабных пожаров на юго-западе Франции, может оказать влияние на вкус вин Бордо, сообщает издание Дым, возникший в результате масштабных пожаров на юго-западе Франции, может оказать влияние на вкус вин Бордо, сообщает издание Parisien со ссылкой на экспертов.

"Риск появления привкуса дыма тесно связан с тем, находится ли участок в зоне действия пожара или в непосредственной близости от него", - цитирует газета директора межотраслевого технического центра виноградарства региона Лангедок-Руссильон Мари Корбель.

Фенол, который может возникнуть в результате пожара, не токсичен для самого винограда, однако покрывающая ягоды пленка пруин впитывает вещество как губка, отмечается в материале издания. В результате может получиться вино с ароматом холодного пепла или гари.

"Промывка виноградников или мытье урожая не приносит никакой пользы, фенолы высвобождаются на этапе виноделия", - отмечает в свою очередь руководитель отдела точного анализа энологических лабораторий Dubernet Венсан Буазза.

По его словам, единственным решением для очистки сырья может стать обработка активированным углем.

Представитель межотраслевого совета производителей вин Бордо Кристоф Шато в свою очередь заверяет, что риски изменения вкуса минимальные. По его словам, для этого дым должен быть густым, горячим, а его воздействие - относительно продолжительным.