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В Оренбургской области произошел ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2026
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21:24 30.07.2026
В Оренбургской области произошел ландшафтный пожар

В Домбаровском районе Оренбургской области произошел ландшафтный пожар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Домбаровском районе Оренбургской области произошел ландшафтный пожар.
  • Пожар создает угрозу для населенного пункта Домбаровский и детского оздоровительного лагеря «Сокол», проводится эвакуация.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют ландшафтный пожар в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Домбаровском районе произошел ландшафтный пожар. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что существует угроза населенному пункту Домбаровский и детскому оздоровительному лагерю Сокол. Отмечается, что детей на данный момент в лагере нет. Проводится эвакуация, сильный порывистый ветер способствует распространению огня.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияДомбаровский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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