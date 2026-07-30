В Оренбургской области произошел ландшафтный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Домбаровском районе Оренбургской области произошел ландшафтный пожар.
- Пожар создает угрозу для населенного пункта Домбаровский и детского оздоровительного лагеря «Сокол», проводится эвакуация.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют ландшафтный пожар в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Домбаровском районе произошел ландшафтный пожар. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что существует угроза населенному пункту Домбаровский и детскому оздоровительному лагерю Сокол. Отмечается, что детей на данный момент в лагере нет. Проводится эвакуация, сильный порывистый ветер способствует распространению огня.
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29 июля, 07:36