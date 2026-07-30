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Площадь выгоревшей территории ЕС приближается к полумиллиону гектаров - РИА Новости, 30.07.2026
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11:18 30.07.2026
Площадь выгоревшей территории ЕС приближается к полумиллиону гектаров

Площадь выгоревших территорий в ЕС приближается к полумиллиону гектаров

© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Stephane Mahe
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь выгоревших из-за природных пожаров территорий в странах Евросоюза с начала июля приближается к полумиллиону гектаров.
  • С 22 по 29 июля выбросы углекислого газа из-за пожаров достигли рекордных девяти мегатонн.
  • Неделя с 15 по 22 июля стала самой разрушительной за последние 20 лет: выгоревшая площадь превысила 187,8 тысячи гектаров, а число отдельных возгораний достигло 173.
БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Стремительно возросшая с начала июля площадь территорий, выгоревших из-за природных пожаров в странах Евросоюза, приближается к отметке в полмиллиона гектаров, выяснило РИА Новости, изучив данные европейской службы климатического мониторинга Copernicus.
Согласно представленным сведениям, к текущей неделе площадь выгоревших территорий с начала года уже достигла 434,9 тысячи гектаров. Показатели к началу июля были на уровне 126,8 тысячи гектаров.
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Пожары также сопровождаются рекордными выбросами углекислого газа - девять мегатонн за неделю с 22 по 29 июля.
Кроме того, неделя с 15 по 22 июля стала самой разрушительной за последние 20 лет измерений. Впервые за этот период выгоревшая площадь превысила 187,8 тысячи гектаров, а число отдельных возгораний достигло рекордных 173. Прошлые рекорды был на уровне 103,4 тысячи и 124 соответственно.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Премьер Испании Педро Санчес сообщал, что с начала 2026 года лесные пожары уничтожили в Испании около 150 тысяч гектаров, их жертвами стали 13 человек.
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