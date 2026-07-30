Площадь выгоревшей территории ЕС приближается к полумиллиону гектаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Площадь выгоревших из-за природных пожаров территорий в странах Евросоюза с начала июля приближается к полумиллиону гектаров.

С 22 по 29 июля выбросы углекислого газа из-за пожаров достигли рекордных девяти мегатонн.

Неделя с 15 по 22 июля стала самой разрушительной за последние 20 лет: выгоревшая площадь превысила 187,8 тысячи гектаров, а число отдельных возгораний достигло 173.

БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Стремительно возросшая с начала июля площадь территорий, выгоревших из-за природных пожаров в странах Евросоюза, приближается к отметке в полмиллиона гектаров, выяснило РИА Новости, изучив данные европейской службы климатического мониторинга Copernicus.

Согласно представленным сведениям, к текущей неделе площадь выгоревших территорий с начала года уже достигла 434,9 тысячи гектаров. Показатели к началу июля были на уровне 126,8 тысячи гектаров.

Пожары также сопровождаются рекордными выбросами углекислого газа - девять мегатонн за неделю с 22 по 29 июля.

Кроме того, неделя с 15 по 22 июля стала самой разрушительной за последние 20 лет измерений. Впервые за этот период выгоревшая площадь превысила 187,8 тысячи гектаров, а число отдельных возгораний достигло рекордных 173. Прошлые рекорды был на уровне 103,4 тысячи и 124 соответственно.