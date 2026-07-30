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На причале КТК потушили пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 30.07.2026
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На причале КТК потушили пожар после атаки БПЛА

На причале КТК потушили пожар после атаки БПЛА на танкер

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на танкере Nissos Sifnos, начавшийся после атаки дрона, потушили силами экипажа и вспомогательных судов КТК.
  • Пострадавших и жертв нет, разлива нефти удалось избежать, танкер сохранил плавучесть, специалисты оценивают повреждения.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пожар, начавшийся после атаки дрона на танкер у причала Каспийского трубопроводного консорциума, оперативно потушили, сообщили в компании.
"В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК", — говорится в релизе.
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Пострадавших и жертв нет, экипажу не понадобилась ни эвакуация, ни медицинская помощь. Разлива нефти удалось не допустить. Танкер сохранил плавучесть, специалисты оценивают повреждения. Погрузку нефти остановили, но нефтепровод работает в штатном режиме, добавили в КТК.
По информации консорциума, танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, принадлежащий компании "Тенгизшевройл", подвергся удару беспилотника во время загрузки на выносном терминале.
Кроме того, в шести морских милях от терминала КТК дрон атаковал другой танкер — Marathi под флагом Острова Мэн, который шел за нефтью.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
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