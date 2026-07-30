На причале КТК потушили пожар после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар на танкере Nissos Sifnos, начавшийся после атаки дрона, потушили силами экипажа и вспомогательных судов КТК.

Пострадавших и жертв нет, разлива нефти удалось избежать, танкер сохранил плавучесть, специалисты оценивают повреждения.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пожар, начавшийся после атаки дрона на танкер у причала Каспийского трубопроводного консорциума, оперативно потушили, сообщили в компании.

"В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК", — говорится в релизе

Пострадавших и жертв нет, экипажу не понадобилась ни эвакуация, ни медицинская помощь. Разлива нефти удалось не допустить. Танкер сохранил плавучесть, специалисты оценивают повреждения. Погрузку нефти остановили, но нефтепровод работает в штатном режиме, добавили в КТК.

По информации консорциума, танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, принадлежащий компании "Тенгизшевройл", подвергся удару беспилотника во время загрузки на выносном терминале.

Кроме того, в шести морских милях от терминала КТК дрон атаковал другой танкер — Marathi под флагом Острова Мэн, который шел за нефтью.