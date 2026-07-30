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Пожар в офисном здании в Алуште ликвидировали - РИА Новости, 30.07.2026
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06:56 30.07.2026
Пожар в офисном здании в Алуште ликвидировали

Пожар в офисном здании в Алуште ликвидировали на площади 1,5 тысяч "квадратов"

© ГУ МЧС России по Республике Крым/MAXЛиквидация пожара в Алуште
Ликвидация пожара в Алуште - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© ГУ МЧС России по Республике Крым/MAX
Ликвидация пожара в Алуште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алуште загорелась кровля трехэтажного офисного здания на улице Хромых.
  • Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли 76 человек и 23 единицы техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Пожар в офисном здании в центре Алушты ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС республики Крым.
В среду в пресс-службе МЧС России сообщили, что загорелась кровля трехэтажного офисного здания на улице Хромых в центре Алушты, из горящего здания был спасен один человек. Вечером в среду сообщалось о локализации пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
"Полная ликвидация", - сообщили в ведомстве о пожаре в Алуште..
Всего к тушению было привлечено 76 человек и 23 единицы техники, от МЧС 45 человек и 12 техники.
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ПроисшествияАлуштаРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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