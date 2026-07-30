Пожар в офисном здании в Алуште ликвидировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Алуште загорелась кровля трехэтажного офисного здания на улице Хромых.
- Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли 76 человек и 23 единицы техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Пожар в офисном здании в центре Алушты ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС республики Крым.
"Полная ликвидация", - сообщили в ведомстве о пожаре в Алуште..
Всего к тушению было привлечено 76 человек и 23 единицы техники, от МЧС 45 человек и 12 техники.