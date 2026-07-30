Кличко сообщил о пожарах в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Святошинском районе Киева произошло возгорание на территории нежилой застройки.
- Пожар также зафиксирован на территории нежилой застройки в Оболони.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в городе.
"В Святошинском районе... произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар на территории нежилой застройки в Оболони", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.
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