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Кличко сообщил о пожарах в Киеве - РИА Новости, 30.07.2026
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06:44 30.07.2026
Кличко сообщил о пожарах в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о пожарах в городе

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПожарные в Киеве
Пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Пожарные в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Святошинском районе Киева произошло возгорание на территории нежилой застройки.
  • Пожар также зафиксирован на территории нежилой застройки в Оболони.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в городе.
"В Святошинском районе... произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар на территории нежилой застройки в Оболони", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВиталий Кличко
 
 
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