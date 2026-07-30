"Портовый альянс" вложит более 300 млн рублей в развитие инфраструктуры МБТ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Портовый альянс" вложит более 300 миллионов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Мурманского балкерного терминала (МБТ) для перевалки апатитового концентрата, сообщает пресс-служба холдинга.

Проект реализуется в рамках комплексной модернизации мощностей терминала под управлением холдинга. Он предусматривает поэтапное обновление путевого хозяйства: реконструкцию и удлинение четырех существующих технологических путей МБТ, масштабное переустройство южной горловины перегрузочного комплекса, а также перекладку стрелочных переводов. Сейчас идут работы по проектированию нового пути, который планируется провести параллельно существующему соединительному пути общего пользования. Реализация строительно-монтажных работ и ввод мощностей будут осуществляться поэтапно, в строгом соответствии с утвержденным графиком комплексной инвестиционной программы компании.

Положительное заключение негосударственной экспертизы по результатам инженерных изысканий и проектной документации для первого и второго этапов развития железнодорожной инфраструктуры комплекса перегрузки апатитового концентрата получено.

Финансирование всех этапов проектирования и строительно-монтажных работ путевой инфраструктуры комплекса будет осуществляться полностью за счет собственных инвестиционных средств компании. Общий объем вложений в строительную часть проекта составит более 300 миллионов рублей.

Как отметили в компании "Портовый альянс", развитие внутренней железнодорожной инфраструктуры позволит МБТ перейти на технологию параллельной выгрузки вагонов. Это снимет ограничения в работе путей общего и необщего пользования, повысит ритмичность подачи и уборки вагонов и даст возможность выполнять маневровые операции без взаимных задержек.

"Мы развиваем железнодорожную инфраструктуру МБТ не только под текущие задачи, но и с учетом будущего роста нагрузки. Для нас важно заранее создавать запас надежности и технологической гибкости, чтобы комплекс стабильно работал в условиях высокой интенсивности перевозок и обеспечивал бесперебойные экспортные поставки", – пояснил директор по железнодорожному транспорту МБТ Дмитрий Апасов, его слова приводят в пресс-службе холдинга.

В результате реализации проекта производственная эффективность перегрузочного комплекса апатитового концентрата вырастет в два раза.