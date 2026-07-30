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"Портовый альянс" вложит более 300 млн рублей в развитие инфраструктуры МБТ - РИА Новости, 30.07.2026
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11:09 30.07.2026 (обновлено: 11:30 30.07.2026)
"Портовый альянс" вложит более 300 млн рублей в развитие инфраструктуры МБТ

Инвестиции "Портового альянса" в инфраструктуру МБТ превысят 300 млн рублей

© Фото : Пресс-служба "Портового альянса"Товарный состав на железнодорожных путях
Товарный состав на железнодорожных путях - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Портового альянса"
Товарный состав на железнодорожных путях
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Портовый альянс" вложит более 300 миллионов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Мурманского балкерного терминала (МБТ) для перевалки апатитового концентрата, сообщает пресс-служба холдинга.
Проект реализуется в рамках комплексной модернизации мощностей терминала под управлением холдинга. Он предусматривает поэтапное обновление путевого хозяйства: реконструкцию и удлинение четырех существующих технологических путей МБТ, масштабное переустройство южной горловины перегрузочного комплекса, а также перекладку стрелочных переводов. Сейчас идут работы по проектированию нового пути, который планируется провести параллельно существующему соединительному пути общего пользования. Реализация строительно-монтажных работ и ввод мощностей будут осуществляться поэтапно, в строгом соответствии с утвержденным графиком комплексной инвестиционной программы компании.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по результатам инженерных изысканий и проектной документации для первого и второго этапов развития железнодорожной инфраструктуры комплекса перегрузки апатитового концентрата получено.
Финансирование всех этапов проектирования и строительно-монтажных работ путевой инфраструктуры комплекса будет осуществляться полностью за счет собственных инвестиционных средств компании. Общий объем вложений в строительную часть проекта составит более 300 миллионов рублей.
Как отметили в компании "Портовый альянс", развитие внутренней железнодорожной инфраструктуры позволит МБТ перейти на технологию параллельной выгрузки вагонов. Это снимет ограничения в работе путей общего и необщего пользования, повысит ритмичность подачи и уборки вагонов и даст возможность выполнять маневровые операции без взаимных задержек.
"Мы развиваем железнодорожную инфраструктуру МБТ не только под текущие задачи, но и с учетом будущего роста нагрузки. Для нас важно заранее создавать запас надежности и технологической гибкости, чтобы комплекс стабильно работал в условиях высокой интенсивности перевозок и обеспечивал бесперебойные экспортные поставки", – пояснил директор по железнодорожному транспорту МБТ Дмитрий Апасов, его слова приводят в пресс-службе холдинга.
В результате реализации проекта производственная эффективность перегрузочного комплекса апатитового концентрата вырастет в два раза.
АО "Портовый альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах РФ: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год. Группа специализируется на перевалке минеральных удобрений и энергетического угля.
Стивидорная компания Портовый Альянс - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Стивидорная компания "Портовый Альянс"
29 июля, 12:51
 
МурманскПортовый альянс
 
 
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