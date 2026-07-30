Рейтинг@Mail.ru
Мощная газовая котельная заработала в городе Поронайске на Сахалине - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 30.07.2026
Мощная газовая котельная заработала в городе Поронайске на Сахалине

В Поронайске на Сахалине заработала мощная газовая котельная

© РИА Новости / Михаил КлиментьевГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Символический запуск мощной газовой котельной в Поронайске состоялся в четверг в рамках международного форума "Энергия Сахалина", сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
По ее информации, к новому объекту, который заменит старую угольную котельную, подключены 210 жилых домов, девять школ, четыре детских сада, центральная районная больница, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и еще более 130 объектов. Это стало возможным благодаря масштабному строительству газовых сетей – межпоселковых и внутрипоселковых, включая ГРС "Леонидово".
Котельная - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина
10 октября 2025, 02:56
"В Поронайске запустили самую крупную в районе газовую котельную мощностью 60 МВт. Тепло от нее получат больше 12,5 тысячи человек - практически все жители города. Хочу поблагодарить "Газпром" за последовательную и системную работу, результат которой делает жизнь сахалинцев и курильчан комфортнее", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
По данным министерства энергетики региона, по всему Сахалину проложены сотни километров газопровода. В целом по области на газе работают уже 58 котельных, в 2026 году на очереди запуск еще шести в селах Поронайского, Корсаковского и Тымовского районов.
"Впереди масштабные планы: в регионе запланировано строительство более 40 котельных и продолжение газификации до 2030 года. Газ придет в Смирных, Томари, Холмск и другие населенные пункты в рамках совместной программы с группой компаний "Газпром", подписанной Валерием Лимаренко и (главой "Газпрома" - ред.) Алексеем Миллером, – цитирует пресс-служба главу областного минэнерго Дмитрия Куварина.
В настоящее время в регионе действует программа развития газоснабжения и газификации на 2026-2030 годы. Предыдущая реализовывалась в 2021-2025 годах, и за это время доступ к сетевому газу получили 8,1 тысячи домовладений и 35 котельных в сахалинских городах и селах, газифицированы 29 сел и поселков в семи муниципальных округах, построено более 1 тысячи километров газопроводов.
Газификация острова осуществляется за счет магистрального газопровода проекта "Сахалин-2", который проходит с севера в Корсаковский район на юге, где расположен завод СПГ.
Как напоминает пресс-служба, сейчас экологически чистым топливом обеспечены десять муниципальных образований острова – Анивский, Корсаковский, Долинский, Макаровский, Поронайский, Тымовский, Ногликский, Охинский, Александровск-Сахалинский и Южно-Сахалинск. Уровень газификации региона достиг 68%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял всего 14%.
Тридцатый Международный Дальневосточный энергетический форум "Энергия Сахалина" проходит 30-31 июля в Южно-Сахалинске. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Автобус - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
25 сентября 2025, 13:18
 
Южно-СахалинскПоронайскСахалинская областьВалерий ЛимаренкоАлексей МиллерГазпромСахалин-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала