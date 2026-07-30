Мощная газовая котельная заработала в городе Поронайске на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Символический запуск мощной газовой котельной в Поронайске состоялся в четверг в рамках международного форума "Энергия Сахалина", сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

По ее информации, к новому объекту, который заменит старую угольную котельную, подключены 210 жилых домов, девять школ, четыре детских сада, центральная районная больница, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и еще более 130 объектов. Это стало возможным благодаря масштабному строительству газовых сетей – межпоселковых и внутрипоселковых, включая ГРС "Леонидово".

"В Поронайске запустили самую крупную в районе газовую котельную мощностью 60 МВт. Тепло от нее получат больше 12,5 тысячи человек - практически все жители города. Хочу поблагодарить "Газпром" за последовательную и системную работу, результат которой делает жизнь сахалинцев и курильчан комфортнее", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.

По данным министерства энергетики региона, по всему Сахалину проложены сотни километров газопровода. В целом по области на газе работают уже 58 котельных, в 2026 году на очереди запуск еще шести в селах Поронайского, Корсаковского и Тымовского районов.

"Впереди масштабные планы: в регионе запланировано строительство более 40 котельных и продолжение газификации до 2030 года. Газ придет в Смирных, Томари, Холмск и другие населенные пункты в рамках совместной программы с группой компаний "Газпром", подписанной Валерием Лимаренко и (главой "Газпрома" - ред.) Алексеем Миллером, – цитирует пресс-служба главу областного минэнерго Дмитрия Куварина.

В настоящее время в регионе действует программа развития газоснабжения и газификации на 2026-2030 годы. Предыдущая реализовывалась в 2021-2025 годах, и за это время доступ к сетевому газу получили 8,1 тысячи домовладений и 35 котельных в сахалинских городах и селах, газифицированы 29 сел и поселков в семи муниципальных округах, построено более 1 тысячи километров газопроводов.

Газификация острова осуществляется за счет магистрального газопровода проекта "Сахалин-2", который проходит с севера в Корсаковский район на юге, где расположен завод СПГ.

Как напоминает пресс-служба, сейчас экологически чистым топливом обеспечены десять муниципальных образований острова – Анивский, Корсаковский, Долинский, Макаровский, Поронайский, Тымовский, Ногликский, Охинский, Александровск-Сахалинский и Южно-Сахалинск. Уровень газификации региона достиг 68%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял всего 14%.