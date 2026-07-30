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Запад использует Украину как таран для войны с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 30.07.2026
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Запад использует Украину как таран для войны с Россией, заявил Полянский

Полянский: Запад цинично использует Украину для подготовки к конфликту с Россией

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Запад использует Украину в качестве тарана и расходного материала для подготовки к конфликту с Россией.
  • По словам постпреда РФ при ОБСЕ, украинский конфликт стал для европейских спонсоров Киева своего рода сафари, где они пытаются ослабить своего геополитического конкурента.
  • Полянский отметил, что мнение украинцев и граждан европейских государств не принимается во внимание, так как они стали заложниками своих русофобствующих элит.
ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Запад цинично использует Украину в качестве тарана и расходного материала для подготовки к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Украина цинично используется Западом в качестве тарана и расходного материала для подготовки к прямому вооруженному конфликту с Россией. По сути для европейских спонсоров Киева украинский конфликт превратился в своего рода сафари, где за относительно небольшие деньги они пытаются ослабить своего геополитического конкурента", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Текст выступления российского дипломата имеется в распоряжении РИА Новости.
"И мнение украинцев, равно как и мнение рядовых граждан европейских государств, при этом во внимание не принимается - и те, и другие стали заложниками своих русофобствующих элит. Сомнений в этом практически не остается после анализа заявлений наших оппонентов, а также, что важнее всего, их действий", - заключил постпред.
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