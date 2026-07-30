Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что Запад использует Украину в качестве тарана и расходного материала для подготовки к конфликту с Россией.

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, украинский конфликт стал для европейских спонсоров Киева своего рода сафари, где они пытаются ослабить своего геополитического конкурента.

Полянский отметил, что мнение украинцев и граждан европейских государств не принимается во внимание, так как они стали заложниками своих русофобствующих элит.

ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Запад цинично использует Украину в качестве тарана и расходного материала для подготовки к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Украина цинично используется Западом в качестве тарана и расходного материала для подготовки к прямому вооруженному конфликту с Россией. По сути для европейских спонсоров Киева украинский конфликт превратился в своего рода сафари, где за относительно небольшие деньги они пытаются ослабить своего геополитического конкурента", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Текст выступления российского дипломата имеется в распоряжении РИА Новости.