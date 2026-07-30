В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять мирных жителей Херсонской области погибли, еще девять пострадали за сутки в результате атак ВСУ.
- В Алешках от ударов дронов по жилым домам погибли четыре человека, также повреждено здание больницы.
- На трассе Скадовск — Каланчак в результате удара БПЛА по легковому автомобилю погибла женщина, ранения получили еще два человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей Херсонской области погибли, еще девять пострадали за сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате вражеских атак погибли пять мирных жителей Херсонской области, девять человек пострадали", - сообщил Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его данным, четыре человека погибли в Алешках от ударов дронов по жилым домам – две женщины и два мужчины, при артиллерийском обстреле пострадала женщина. Кроме того, в результате атаки дрона повреждено здание больницы в Алешках, добавил глава региона.
На трассе Скадовск — Каланчак в результате удара БПЛА по легковому автомобилю погибла 74-летняя женщина, ранения получили женщина и мужчина, они госпитализированы, написал Сальдо.
В Михайловке при подрыве автомобиля на мине ранен 13-летний ребенок и две женщины, все трое госпитализированы в Верхнерогачинскую больницу, продолжил губернатор.
В Азовском в результате удара БПЛА по территории предприятия пострадал мужчина, в Виноградово ранен мужчина 1977 года рождения, он госпитализирован в Скадовскую больницу, добавил он. В Новой Маячке при атаке БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения, она также госпитализирована в Скадовскую больницу, сообщил Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18