Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 30.07.2026 (обновлено: 12:24 30.07.2026)
В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли пять человек

В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли пять человек, 9 пострадали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять мирных жителей Херсонской области погибли, еще девять пострадали за сутки в результате атак ВСУ.
  • В Алешках от ударов дронов по жилым домам погибли четыре человека, также повреждено здание больницы.
  • На трассе Скадовск — Каланчак в результате удара БПЛА по легковому автомобилю погибла женщина, ранения получили еще два человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей Херсонской области погибли, еще девять пострадали за сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате вражеских атак погибли пять мирных жителей Херсонской области, девять человек пострадали", - сообщил Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В Удмуртии пресекли попытку атаки украинского беспилотника
29 июля, 11:10
По его данным, четыре человека погибли в Алешках от ударов дронов по жилым домам – две женщины и два мужчины, при артиллерийском обстреле пострадала женщина. Кроме того, в результате атаки дрона повреждено здание больницы в Алешках, добавил глава региона.
На трассе Скадовск — Каланчак в результате удара БПЛА по легковому автомобилю погибла 74-летняя женщина, ранения получили женщина и мужчина, они госпитализированы, написал Сальдо.
В Михайловке при подрыве автомобиля на мине ранен 13-летний ребенок и две женщины, все трое госпитализированы в Верхнерогачинскую больницу, продолжил губернатор.
В Азовском в результате удара БПЛА по территории предприятия пострадал мужчина, в Виноградово ранен мужчина 1977 года рождения, он госпитализирован в Скадовскую больницу, добавил он. В Новой Маячке при атаке БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения, она также госпитализирована в Скадовскую больницу, сообщил Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала