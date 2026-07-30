Исследование: только 25% сотрудников довольны организацией деловых поездок

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Четверть сотрудников довольны организацией деловых поездок в своей компании, сообщает "Яндекс Командировки" на базе исследования.



Опрос среди сотрудников и HR-специалистов показал, что большинство работников оплачивают часть расходов в деловых поездках из личных средств, а отчеты и контроль бюджета отнимают много времени у HR. Идеальной обе группы считают командировку, в которой все затраты берет на себя компания, а оформление требует меньше ручных действий.



Так, 93% сотрудников оплачивают часть затрат самостоятельно, а 74% не хватает суточных. Сверх установленной суммы треть тратит на питание, четверть – на такси до аэропорта или вокзала, почти каждый четвертый – на каршеринг в городе. В результате 40% расходуют на одну поездку более 10 тысяч рублей из личных средств.



Сложности возникают и при оформлении командировок. Специализированные сервисы используют только 12% компаний: чаще поездки бронируют сами работники – 49%, ассистенты – 26% или тревел-менеджеры – 14%. Путь от заявки до итогового отчета отнимает время у 76% сотрудников.

Закрытие командировки

Для HR-специалистов наиболее трудоемкий этап – закрытие командировки: они собирают чеки и авансовые отчеты, а затем переносят расходы в учетную систему. Так, у 29% опрошенных только на перенос данных о расходах в учетную систему уходит более двух часов. Еще у 37% столько же времени требуется на подготовку и оформление закрывающих документов.



Трудности со сбором отчетности возникают в 90% случаев, чаще всего (43%) из-за потерянных чеков и посадочных талонов.

Недостаток автоматизации

Видеть каждую трату сотрудника в реальном времени могут только 7% HR-специалистов, а у 37% компаний такой процесс не выстроен. Поэтому о превышении бюджета нередко узнают уже после завершения командировки, когда скорректировать расходы нельзя.



Во многом эти проблемы связаны с тем, как в компаниях организованы командировки: многие этапы по-прежнему не автоматизированы и выполняются вручную. Эффективной действующую тревел-политику считают только 37% HR-специалистов, а удобным взаимодействие с сотрудниками по вопросам поездок — 28%.

Лучшая командировка