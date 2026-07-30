Мероприятие "Культурный код Подмосковья" пройдет 1 августа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В более чем 65 областных парках пройдет общеобластное мероприятие "Культурный код Подмосковья", оно состоится 1 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Будут организованы тематические выставки, мастер-классы, лекции.

Планшетная выставка "Творцы науки и техники в Клинском крае" примет посетителей в парке "Сестрорецкий" города Клин. Гостей также ждет лекция по истории округа, познавательное мероприятие "Иван Филиппович Усагин – русский Тесла", представление с росписью картины, выставка самоваров и концерт.

В Воскресенске, в парке усадьбы Кривякино, пройдет арома-фестиваль "Шик-МодернЪ". Гости смогут принять участие в аромадиагностике и лекции-дегустации "Женщины в истории российской парфюмерии". Также посетителей ожидает театральная экскурсия, ярмарка, мастер-классы по созданию аксессуаров и предметов интерьера, сеансы ресурсной медитации, уроки живописи, выставка-пленэр, тематические лекции, концерт.

В городском парке Солнечногорска гости распишут деревянные заготовки по мотивам работ Васи Ложкина. Также в парке пройдут выставка работ Константина Юона, открытый урок по живописи, ярмарка, фотовыставка и концерт.

Узнать о русских лаках можно будет на лекции в парке "Скитские пруды" города Сергиев Посад. Посетителей ожидают семейные мастер-классы, квест "Собери культурный код", угощение на самоварной станции и концерт.