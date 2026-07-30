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Мероприятие "Культурный код Подмосковья" пройдет 1 августа - РИА Новости, 30.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:46 30.07.2026
Мероприятие "Культурный код Подмосковья" пройдет 1 августа

Свыше 65 областных парков примут мероприятие "Культурный код Подмосковья"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиОбщеобластное мероприятие "Культурный код Подмосковья"
Общеобластное мероприятие Культурный код Подмосковья - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Общеобластное мероприятие "Культурный код Подмосковья"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В более чем 65 областных парках пройдет общеобластное мероприятие "Культурный код Подмосковья", оно состоится 1 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Будут организованы тематические выставки, мастер-классы, лекции.
Планшетная выставка "Творцы науки и техники в Клинском крае" примет посетителей в парке "Сестрорецкий" города Клин. Гостей также ждет лекция по истории округа, познавательное мероприятие "Иван Филиппович Усагин – русский Тесла", представление с росписью картины, выставка самоваров и концерт.
В Воскресенске, в парке усадьбы Кривякино, пройдет арома-фестиваль "Шик-МодернЪ". Гости смогут принять участие в аромадиагностике и лекции-дегустации "Женщины в истории российской парфюмерии". Также посетителей ожидает театральная экскурсия, ярмарка, мастер-классы по созданию аксессуаров и предметов интерьера, сеансы ресурсной медитации, уроки живописи, выставка-пленэр, тематические лекции, концерт.
В городском парке Солнечногорска гости распишут деревянные заготовки по мотивам работ Васи Ложкина. Также в парке пройдут выставка работ Константина Юона, открытый урок по живописи, ярмарка, фотовыставка и концерт.
Узнать о русских лаках можно будет на лекции в парке "Скитские пруды" города Сергиев Посад. Посетителей ожидают семейные мастер-классы, квест "Собери культурный код", угощение на самоварной станции и концерт.
В парке Мира в Мытищах состоится интерактивная программа, посвященная культурному коду округа. Помимо этого, все желающие смогут сделать памятные снимки в фотозоне, принять участие в танцевальном мастер-классе и присоединиться к семейной эстафете "Чемпионы из Мытищ". Также пройдут выставка изделий ручной работы, мастер-класс по созданию сувениров и пленэр для всей семьи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскКлин
 
 
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