Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили свыше 200 здоровых детей с начала года

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 200 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье с начала года благодаря рекомендациям врачей и современной антиретровирусной терапии, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

"Современная антиретровирусная терапия позволяет практически полностью исключить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку при соблюдении всех рекомендаций врачей. С начала года в Подмосковье у женщин с ВИЧ родились 205 здоровых детей", - рассказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.