Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили свыше 200 здоровых детей с начала года

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 200 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье с начала года благодаря рекомендациям врачей и современной антиретровирусной терапии, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Современная антиретровирусная терапия позволяет практически полностью исключить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку при соблюдении всех рекомендаций врачей. С начала года в Подмосковье у женщин с ВИЧ родились 205 здоровых детей", - рассказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
По данным пресс-службы ведомства, в Московской области женщины с ВИЧ становятся мамами здоровых детей благодаря современной антиретровирусной терапии и следованию рекомендаций врачей. Будущие мамы находятся под наблюдением специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и акушерской службы региона на всех этапах беременности.