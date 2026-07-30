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Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили свыше 200 здоровых детей с начала года - РИА Новости, 30.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:57 30.07.2026
Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили свыше 200 здоровых детей с начала года

Более 200 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 200 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье с начала года благодаря рекомендациям врачей и современной антиретровирусной терапии, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Современная антиретровирусная терапия позволяет практически полностью исключить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку при соблюдении всех рекомендаций врачей. С начала года в Подмосковье у женщин с ВИЧ родились 205 здоровых детей", - рассказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
По данным пресс-службы ведомства, в Московской области женщины с ВИЧ становятся мамами здоровых детей благодаря современной антиретровирусной терапии и следованию рекомендаций врачей. Будущие мамы находятся под наблюдением специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и акушерской службы региона на всех этапах беременности.
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