Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 30.07.2026 (обновлено: 11:30 30.07.2026)
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Подмосковье 14-летний водитель и пассажир погибли в ДТП с грузовиком

© Подмосковная полиция/MAXДТП с участием автомобиля и припаркованного на обочине грузовика в деревне Островцы в Подмосковье
ДТП с участием автомобиля и припаркованного на обочине грузовика в деревне Островцы в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Подмосковная полиция/MAX
ДТП с участием автомобиля и припаркованного на обочине грузовика в деревне Островцы в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Островцы в городском округе Люберцы произошло ДТП с участием автомобиля Changan и припаркованного на обочине грузовика Scania.
  • В результате аварии погибли 14-летний водитель иномарки, не имевший права на управление транспортным средством, и его 21-летний пассажир.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Иномарка с 14-летним водителем въехала в припаркованный на обочине грузовик в деревне Островцы в Подмосковье, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что возле одного из домов в деревне Островцы в городском округе Люберцы произошло ДТП.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Пензенской области подросток на питбайке попал в смертельное ДТП
22 июля, 19:15
"По предварительной информации, подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки Changan, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную на обочине грузовую автомашину марки Scania", - рассказали в пресс-службе.
В результате ДТП 14-летний водитель и 21-летний пассажир легковушки погибли на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Подмосковья сообщили, что надзорное ведомство города взяло под контроль установление причин аварии, а также ход и результаты проверки.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В ДТП с автомобилем курского чиновника пострадала девочка-подросток
9 июля, 17:22
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала