ДТП с участием автомобиля и припаркованного на обочине грузовика в деревне Островцы в Подмосковье

ДТП с участием автомобиля и припаркованного на обочине грузовика в деревне Островцы в Подмосковье

© Подмосковная полиция/MAX ДТП с участием автомобиля и припаркованного на обочине грузовика в деревне Островцы в Подмосковье

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ В деревне Островцы в городском округе Люберцы произошло ДТП с участием автомобиля Changan и припаркованного на обочине грузовика Scania.

В результате аварии погибли 14-летний водитель иномарки, не имевший права на управление транспортным средством, и его 21-летний пассажир.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Иномарка с 14-летним водителем въехала в припаркованный на обочине грузовик в деревне Островцы в Подмосковье, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что возле одного из домов в деревне Островцы в городском округе Люберцы произошло ДТП.

"По предварительной информации, подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки Changan, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную на обочине грузовую автомашину марки Scania", - рассказали в пресс-службе

В результате ДТП 14-летний водитель и 21-летний пассажир легковушки погибли на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.