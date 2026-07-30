В Тверской области расширят поддержку поисковых движений

Вид на город Тверь и Волгу. Архивное фото

Вид на город Тверь и Волгу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тверской области расширят региональную поддержку поисковых движений.

Дополнительные средства будут выделены на проведение экспедиций, закупку оборудования и предоставление транспорта.

По словам врио губернатора, в 1988 году в Тверской области в числе первых в стране зародилось поисковое движение.

КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Региональную поддержку поисковых движений расширят в Тверской области, дополнительные средства будут выделены на проведение экспедиций, закупку оборудования и предоставление транспорта, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

"Наша Тверская область по праву считается одним из центров поисковой работы... Принял решение расширить региональную поддержку поисковиков. Выделим дополнительные средства на проведение экспедиций, закупку оборудования, предоставление транспорта", - написал Королев в канале на платформе "Макс".

По словам врио главы региона, в 1988 году в Тверской области в числе первых в стране зародилось поисковое движение.