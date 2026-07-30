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В Тверской области расширят поддержку поисковых движений - РИА Новости, 30.07.2026
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20:00 30.07.2026
В Тверской области расширят поддержку поисковых движений

В Тверской области расширят региональную поддержку поисковых движений

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тверской области расширят региональную поддержку поисковых движений.
  • Дополнительные средства будут выделены на проведение экспедиций, закупку оборудования и предоставление транспорта.
  • По словам врио губернатора, в 1988 году в Тверской области в числе первых в стране зародилось поисковое движение.
КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Региональную поддержку поисковых движений расширят в Тверской области, дополнительные средства будут выделены на проведение экспедиций, закупку оборудования и предоставление транспорта, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
"Наша Тверская область по праву считается одним из центров поисковой работы... Принял решение расширить региональную поддержку поисковиков. Выделим дополнительные средства на проведение экспедиций, закупку оборудования, предоставление транспорта", - написал Королев в канале на платформе "Макс".
По словам врио главы региона, в 1988 году в Тверской области в числе первых в стране зародилось поисковое движение.
"Мы видим в нашей молодежи огромный потенциал. Именно ей завтра предстоит развивать регионы и делать Россию сильнее. Горжусь, что именно Верхневолжье является площадкой для формирования нового поколения лидеров страны!" - отметил он.
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