В Германии закроется старейшая пивоварня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пивоварня Bergbräu в городе Услар прекратит работу в конце сентября.
- Предприятие проработает 158 лет и уволит 16 сотрудников из-за значительного роста затрат на сырье, упаковочные материалы, энергоресурсы и оплату труда.
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Проработавшая полтора века пивоварня Bergbräu, расположенная в городе Услар в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, прекращает деятельность, сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на пивоварню.
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"Пивоварня Bergbräu из города Услар... прекратит работу в конце сентября", - говорится в публикации.
Телерадиокомпания уточняет, что пивоварня проработала 158 лет.
Отмечается, что предприятие остановит производство алкогольного напитка 30 сентября, а до конца октября будут распроданы остатки продукции Bergbräu.
Согласно информации телерадиокомпании, пивоварня уволит 16 своих сотрудников, процедура ликвидации предприятия уже началась.
В компании решение о закрытии объяснили значительным ростом затрат на сырье, упаковочные материалы, энергоресурсы и оплату труда.
В последнее время в Германии закрывается все больше старейших пивоварен. В конце июня пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая свою историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве. В середине июля пивоварня Eichbaum, расположенная в Мангейме и основанная почти 350 лет назад, объявила о прекращении деятельности и роспуске персонала.
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