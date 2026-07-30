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Петраков: КМЗ представит практики качества на федеральном конкурсе - РИА Новости, 30.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:40 30.07.2026
Петраков: КМЗ представит практики качества на федеральном конкурсе

Петраков: КМЗ примет участие в конкурсе на соискание премии правительства России

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Карачаровский механический завод попал в очный этап конкурса на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества, заявил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владимир Петраков.
По его словам, предприятие модернизирует процессы на производстве и интегрирует в управление современные подходы.
"Последовательность этой работы подтверждает выход завода в очный этап конкурса на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества. КМЗ представит экспертной комиссии действующую модель управления, организацию производства и решения, направленные на повышение эффективности и надежности выпускаемой продукции", – приводит пресс-служба ДИПП столицы слова Петракова.
Федеральная премия присуждается тем, кто достиг результатов во внедрении высокоэффективных методов менеджмента качества, а также в модернизации процессов производства и выпуске конкурентноспособной продукции. Эксперты изучат деятельность предприятия, в том числе эффективность системы менеджмента, организацию производства и практики улучшений.
По словам гендиректора КМЗ Дмитрия Сидельковского, участие в конкурсе станет возможностью получить оценку подходов к управлению предприятием.
"Мы последовательно внедряем современные технологии, повышаем эффективность процессов и уделяем особое внимание надежности выпускаемой продукции", – подчеркнул Сидельковский.
Карачаровский мехзавод производит лифтовое оборудование по принципу полного цикла – специалисты создают, производят, монтируют и обслуживают подъемники различного назначения. Также предприятие занимается обновлением мощностей и процессов производства, а также интеграцией современных технологий.
 
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