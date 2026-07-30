Петраков: КМЗ представит практики качества на федеральном конкурсе

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Карачаровский механический завод попал в очный этап конкурса на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества, заявил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владимир Петраков.

По его словам, предприятие модернизирует процессы на производстве и интегрирует в управление современные подходы.

"Последовательность этой работы подтверждает выход завода в очный этап конкурса на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества. КМЗ представит экспертной комиссии действующую модель управления, организацию производства и решения, направленные на повышение эффективности и надежности выпускаемой продукции", – приводит пресс-служба ДИПП столицы слова Петракова.

Федеральная премия присуждается тем, кто достиг результатов во внедрении высокоэффективных методов менеджмента качества, а также в модернизации процессов производства и выпуске конкурентноспособной продукции. Эксперты изучат деятельность предприятия, в том числе эффективность системы менеджмента, организацию производства и практики улучшений.

По словам гендиректора КМЗ Дмитрия Сидельковского, участие в конкурсе станет возможностью получить оценку подходов к управлению предприятием.

"Мы последовательно внедряем современные технологии, повышаем эффективность процессов и уделяем особое внимание надежности выпускаемой продукции", – подчеркнул Сидельковский.