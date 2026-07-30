Павел Дуров* в списке террористов: последние новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ФСБ России обвинила основателя Telegram ФСБ России обвинила основателя Telegram Павла Дурова * в содействии террористической деятельности. По данным силовиков, через мессенджер вербовали российских подростков. А Росфинмониторинг внес бизнесмена в список террористов. Что известно — в материале РИА Новости.

В чем Дурова* обвиняет ФСБ

Дурову* предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК России — содействие террористической деятельности. Суть претензий: администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для организации диверсий, кибермошенничества и терактов на территории России. Основателю мессенджера грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

© Фото : страница Павла Дурова* в соцсети Павел Дуров* © Фото : страница Павла Дурова* в соцсети Павел Дуров*

Центральным звеном схемы стал Telegram-бот "Дайвинчик"** — сервис знакомств, заблокированный Роскомнадзором еще в декабре 2025-го. Механизм работал так: сотрудники украинских спецслужб под видом девушек выходили на связь с молодыми россиянами, предлагали встретиться, скидывали геолокацию крупных торговых центров или социально значимых объектов и оплачивали билеты в кино или подарки через фишинговые ссылки.

Дальше в игру вступали "лжеправоохранители" — люди, представлявшиеся сотрудниками российских силовых структур или Росфинмониторинга. Они сообщали жертвам, что переведенные ими деньги якобы ушли на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использовались для планирования ракетных ударов. После психологической обработки и под угрозой уголовного преследования молодых людей вербовали для нападения на силовиков и поджогов объектов инфраструктуры.

С июля прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах страны.

Внесение в список террористов и экстремистов

30 июня 2026 года Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.

"Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград", — следует из карточки на сайте ведомства.

Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Где сейчас Дуров*

С 2017 года Дуров* живет в Дубае — там же расположена штаб-квартира Telegram.

В 2021-м получил гражданство ОАЭ, а год спустя Forbes признал его самым богатым экспатом в эмирате — его состояние достигло 15,1 миллиарда долларов.

По данным Forbes, в марте 2026-го его состояние оценивалось в 6,6 миллиарда долларов — почти втрое меньше, чем годом ранее.

Уголовное преследование в других странах

Российское дело — не единственное в биографии Дурова*.

В августе 2024 года он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские власти предъявили предпринимателю обвинения более чем по десяти статьям — в том числе в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций организованной преступной группой. Задержание вызвало волну международной критики. Дурову* грозило до десяти лет лишения свободы.

В конце августа 2024-го его отпустили под залог в пять миллионов евро, запретив покидать страну. В ноябре 2025-го ограничения были сняты, и Дуров* вернулся в Дубай. Тем не менее следствие во Франции продолжается.

Позже, 8 июля 2026-го, он провел более шести часов на допросе у французских следователей в Париже — уже четвертом с момента предъявления обвинений в 2024-м. После допроса адвокаты предпринимателя заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.

Биография Дурова*

Павел Валерьевич Дуров* родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — доктор филологических наук, мать преподавала в СПбГУ. Университет Дуров* окончил с отличием, в студенческие годы получил стипендии правительства и президента России.

В 2006-м вместе с братом Николаем и одноклассниками он запустил "ВКонтакте" — соцсеть, которая быстро стала крупнейшей в России. В апреле 2014-го Павел* покинул пост гендиректора, продал свою долю и уехал из России.

В 2013-м совместно с братом он создал Telegram — мессенджер с упором на конфиденциальность и скорость.

Сам себя предприниматель называет "цифровым кочевником" — без постоянного дома и привязанности к конкретной стране. Отказ сотрудничать с властями любого государства он всегда декларировал как принципиальную позицию.

* внесен в перечень террористов и экстремистов