Павел Дуров* в списке террористов: последние новости

В чем Дурова* обвиняет ФСБ
Дурову* предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК России — содействие террористической деятельности. Суть претензий: администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для организации диверсий, кибермошенничества и терактов на территории России. Основателю мессенджера грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
© Фото : страница Павла Дурова* в соцсетиПавел Дуров*
© Фото : страница Павла Дурова* в соцсети
Павел Дуров*
Центральным звеном схемы стал Telegram-бот "Дайвинчик"** — сервис знакомств, заблокированный Роскомнадзором еще в декабре 2025-го. Механизм работал так: сотрудники украинских спецслужб под видом девушек выходили на связь с молодыми россиянами, предлагали встретиться, скидывали геолокацию крупных торговых центров или социально значимых объектов и оплачивали билеты в кино или подарки через фишинговые ссылки.
Дальше в игру вступали "лжеправоохранители" — люди, представлявшиеся сотрудниками российских силовых структур или Росфинмониторинга. Они сообщали жертвам, что переведенные ими деньги якобы ушли на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использовались для планирования ракетных ударов. После психологической обработки и под угрозой уголовного преследования молодых людей вербовали для нападения на силовиков и поджогов объектов инфраструктуры.
С июля прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах страны.
Внесение в список террористов и экстремистов
30 июня 2026 года Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.
"Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград", — следует из карточки на сайте ведомства.
Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Где сейчас Дуров*
С 2017 года Дуров* живет в Дубае — там же расположена штаб-квартира Telegram.
В 2021-м получил гражданство ОАЭ, а год спустя Forbes признал его самым богатым экспатом в эмирате — его состояние достигло 15,1 миллиарда долларов.
По данным Forbes, в марте 2026-го его состояние оценивалось в 6,6 миллиарда долларов — почти втрое меньше, чем годом ранее.
Уголовное преследование в других странах
Российское дело — не единственное в биографии Дурова*.
В августе 2024 года он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские власти предъявили предпринимателю обвинения более чем по десяти статьям — в том числе в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций организованной преступной группой. Задержание вызвало волну международной критики. Дурову* грозило до десяти лет лишения свободы.
В конце августа 2024-го его отпустили под залог в пять миллионов евро, запретив покидать страну. В ноябре 2025-го ограничения были сняты, и Дуров* вернулся в Дубай. Тем не менее следствие во Франции продолжается.
Позже, 8 июля 2026-го, он провел более шести часов на допросе у французских следователей в Париже — уже четвертом с момента предъявления обвинений в 2024-м. После допроса адвокаты предпринимателя заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.
Биография Дурова*
Павел Валерьевич Дуров* родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — доктор филологических наук, мать преподавала в СПбГУ. Университет Дуров* окончил с отличием, в студенческие годы получил стипендии правительства и президента России.
В 2006-м вместе с братом Николаем и одноклассниками он запустил "ВКонтакте" — соцсеть, которая быстро стала крупнейшей в России. В апреле 2014-го Павел* покинул пост гендиректора, продал свою долю и уехал из России.
В 2013-м совместно с братом он создал Telegram — мессенджер с упором на конфиденциальность и скорость.
Сам себя предприниматель называет "цифровым кочевником" — без постоянного дома и привязанности к конкретной стране. Отказ сотрудничать с властями любого государства он всегда декларировал как принципиальную позицию.
* внесен в перечень террористов и экстремистов
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.