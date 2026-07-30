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Беспилотные катера на выборах в Госдуму применят в трех регионах - РИА Новости, 30.07.2026
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11:35 30.07.2026
Беспилотные катера на выборах в Госдуму применят в трех регионах

Памфилова: беспилотные катера на выборах в Госдуму применят в трех регионах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге
Презентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Презентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безэкипажные катера будут использоваться для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы девятого созыва минимум в трех регионах России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Безэкипажные катера для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будут применять минимум в трех регионах России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В четверг в Санкт-Петербурге на реке Мойке прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.
"Сейчас уже есть три региона, в которых мы точно намерены использовать это (безэкипажные катера для доставки избирательной документации - ред.) - на Сахалине, в Архангельской области, в Кемеровской области. До выборов количество этих регионов может увеличиться", - сказала Памфилова журналистам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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