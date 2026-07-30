Беспилотные катера на выборах в Госдуму применят в трех регионах

"Сейчас уже есть три региона, в которых мы точно намерены использовать это (безэкипажные катера для доставки избирательной документации - ред.) - на Сахалине, в Архангельской области, в Кемеровской области. До выборов количество этих регионов может увеличиться", - сказала Памфилова журналистам.