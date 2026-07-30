Памфилова рассказала, где будут востребованы бойцы СВО в мирной жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что участники специальной военной операции, освоившие беспилотники, должны быть востребованы в мирной жизни.
- По ее словам, вернувшиеся с передовой участники специальной военной операции смогут работать в сферах, связанных с использованием беспилотников в разных отраслях народного хозяйства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции, освоившие беспилотники, должны быть востребованы в сфере применения БПЛА в мирной жизни, считает председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
В четверг в Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.
"Я бы хотела сказать об одном аспекте перспектив развития беспилотников, когда вернутся наши герои, наши бойцы со специальной военной операции, а там много ребят, которые сейчас освоили беспилотники, это молодые ребята, образованные, глубоко патриотичные, нацеленные на то, чтобы Россию развивать, и в мирной жизни они должны быть востребованы", - сказала Памфилова журналистам.
По словам главы ЦИК, вернувшиеся с передовой участники специальной военной операции смогут работать в сферах, связанных с использованием беспилотников в разных отраслях народного хозяйства.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.