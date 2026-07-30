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Памфилова рассказала, где будут востребованы бойцы СВО в мирной жизни - РИА Новости, 30.07.2026
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11:13 30.07.2026 (обновлено: 11:29 30.07.2026)
Памфилова рассказала, где будут востребованы бойцы СВО в мирной жизни

Памфилова: бойцы СВО будут востребованы в сфере применения БПЛА в мирной жизни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и основатель АФК Система Владимир Евтушенков на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что участники специальной военной операции, освоившие беспилотники, должны быть востребованы в мирной жизни.
  • По ее словам, вернувшиеся с передовой участники специальной военной операции смогут работать в сферах, связанных с использованием беспилотников в разных отраслях народного хозяйства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции, освоившие беспилотники, должны быть востребованы в сфере применения БПЛА в мирной жизни, считает председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
В четверг в Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.
"Я бы хотела сказать об одном аспекте перспектив развития беспилотников, когда вернутся наши герои, наши бойцы со специальной военной операции, а там много ребят, которые сейчас освоили беспилотники, это молодые ребята, образованные, глубоко патриотичные, нацеленные на то, чтобы Россию развивать, и в мирной жизни они должны быть востребованы", - сказала Памфилова журналистам.
По словам главы ЦИК, вернувшиеся с передовой участники специальной военной операции смогут работать в сферах, связанных с использованием беспилотников в разных отраслях народного хозяйства.
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РоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФСанкт-Петербург
 
 
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