Памфилова рассказала, где будут востребованы бойцы СВО в мирной жизни

"Я бы хотела сказать об одном аспекте перспектив развития беспилотников, когда вернутся наши герои, наши бойцы со специальной военной операции, а там много ребят, которые сейчас освоили беспилотники, это молодые ребята, образованные, глубоко патриотичные, нацеленные на то, чтобы Россию развивать, и в мирной жизни они должны быть востребованы", - сказала Памфилова журналистам.