Памфилова рассказала о перспективах использования БПЛА на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что в будущем беспилотники для доставки избирательной документации могут использоваться во всех регионах России.
- В Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера для доставки избирательной документации на выборах в Госдуму девятого созыва.
- Центризбирком не тратит средства на производство беспилотников, так как бизнес берет на себя социально ответственную миссию и предоставляет беспилотники для организации выборов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Беспилотники для доставки избирательной документации в будущем могут использоваться во всех регионах России, считает председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В четверг в Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.
"В будущем мы предполагаем, если весь наш бизнес и регионы, которые обладают беспилотниками, будут так же социально ответственными, охватить все те места, которые необходимы, и не только в 36 регионах, в которых официально числятся труднодоступные и отдаленные места, а в каждом регионе есть заброшенные поселочки, плохая транспортная доступность в каком-нибудь забытом угле, а там люди живут", - сказала Памфилова журналистам.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ в Санкт-Петербурге
Презентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ в Санкт-Петербурге
Она отметила, что Центризбирком сам не тратит средства на производство беспилотников внутри избирательной системы, поскольку бизнес берет на себя социально ответственную миссию и предоставляет летательные и плавательные беспилотники для организации выборов.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.