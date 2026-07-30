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Памфилова рассказала о перспективах использования БПЛА на выборах - РИА Новости, 30.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:59 30.07.2026 (обновлено: 11:12 30.07.2026)
Памфилова рассказала о перспективах использования БПЛА на выборах

Памфилова: беспилотники на выборах в будущем могут использовать во всех регионах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОснователь АФК "Система" Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026
Основатель АФК Система Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что в будущем беспилотники для доставки избирательной документации могут использоваться во всех регионах России.
  • В Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера для доставки избирательной документации на выборах в Госдуму девятого созыва.
  • Центризбирком не тратит средства на производство беспилотников, так как бизнес берет на себя социально ответственную миссию и предоставляет беспилотники для организации выборов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Беспилотники для доставки избирательной документации в будущем могут использоваться во всех регионах России, считает председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В четверг в Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.
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"В будущем мы предполагаем, если весь наш бизнес и регионы, которые обладают беспилотниками, будут так же социально ответственными, охватить все те места, которые необходимы, и не только в 36 регионах, в которых официально числятся труднодоступные и отдаленные места, а в каждом регионе есть заброшенные поселочки, плохая транспортная доступность в каком-нибудь забытом угле, а там люди живут", - сказала Памфилова журналистам.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ в Санкт-Петербурге
Презентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Презентация безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ в Санкт-Петербурге
Она отметила, что Центризбирком сам не тратит средства на производство беспилотников внутри избирательной системы, поскольку бизнес берет на себя социально ответственную миссию и предоставляет летательные и плавательные беспилотники для организации выборов.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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