Памфилова рассказала о перспективах использования БПЛА на выборах

"В будущем мы предполагаем, если весь наш бизнес и регионы, которые обладают беспилотниками, будут так же социально ответственными, охватить все те места, которые необходимы, и не только в 36 регионах, в которых официально числятся труднодоступные и отдаленные места, а в каждом регионе есть заброшенные поселочки, плохая транспортная доступность в каком-нибудь забытом угле, а там люди живут", - сказала Памфилова журналистам.