Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о большом потенциале беспилотников в мирной жизни и в избирательной системе России.

В Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.

Памфилова отметила, что в 36 регионах России есть труднодоступные и отдаленные места, куда сотрудники избирательной системы добираются на вертолетах, гужевых повозках, моторных лодках.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Летающие и плавающие беспилотники имеют огромное будущее в мирной жизни, в том числе в избирательной системе России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В четверг в Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.

"Мы в Центральной избирательной комиссии считаем, что у беспилотников, которые плавают и которые летают, огромное будущее в мирной жизни. И кстати, огромное будущее в избирательной системе", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в 36 регионах России есть труднодоступные и отдаленные места, куда сотрудники избирательной системы добираются на вертолетах, гужевых повозках, моторных лодках.

"Закончится специальная военная операция, и мы уверены, закончится победой, а жизнь беспилотников на мирном небе будет не просто продолжаться, она будет развиваться", - подчеркнула глава ЦИК.