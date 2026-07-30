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Памфилова заявила об огромном будущем беспилотников в избирательной системе - РИА Новости, 30.07.2026
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10:33 30.07.2026
Памфилова заявила об огромном будущем беспилотников в избирательной системе

Памфилова: беспилотники имеют огромное будущее в избирательной системе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о большом потенциале беспилотников в мирной жизни и в избирательной системе России.
  • В Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.
  • Памфилова отметила, что в 36 регионах России есть труднодоступные и отдаленные места, куда сотрудники избирательной системы добираются на вертолетах, гужевых повозках, моторных лодках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Летающие и плавающие беспилотники имеют огромное будущее в мирной жизни, в том числе в избирательной системе России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В четверг в Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.
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"Мы в Центральной избирательной комиссии считаем, что у беспилотников, которые плавают и которые летают, огромное будущее в мирной жизни. И кстати, огромное будущее в избирательной системе", - сказала Памфилова.
Она отметила, что в 36 регионах России есть труднодоступные и отдаленные места, куда сотрудники избирательной системы добираются на вертолетах, гужевых повозках, моторных лодках.
"Закончится специальная военная операция, и мы уверены, закончится победой, а жизнь беспилотников на мирном небе будет не просто продолжаться, она будет развиваться", - подчеркнула глава ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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