Овчинский: дом по реновации построят на улице Бехтерева в Царицыне

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жилой дом площадью 57 тысяч квадратных метров построят в районе Царицыно на юге Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что дом появится на улице Бехтерева, он рассчитан на 612 квартир площадью свыше 31 тысячи "квадратов".
"Дом построят по монолитной технологии, благодаря которой он получится прочным и прослужит более ста лет. Новостройка расположится рядом со станцией метро "Кантемировская" в районе с развитой городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся школы и детские сады, магазины, аптеки, кафе и остановки общественного транспорта. Поблизости также расположен парк "Сосенки" и благоустроенная природная территория – парк "Долина реки Чертановки", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
В сообщении отмечается, что сейчас специалисты на площадке продолжают монолитные работы. Также проходит устройство внутренних инженерных систем.
Помимо этого, на объекте завершился монтаж индивидуального теплового пункта.