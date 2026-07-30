Овчинский: дом по реновации построят на улице Бехтерева в Царицыне

Он отметил, что дом появится на улице Бехтерева, он рассчитан на 612 квартир площадью свыше 31 тысячи "квадратов".

"Дом построят по монолитной технологии, благодаря которой он получится прочным и прослужит более ста лет. Новостройка расположится рядом со станцией метро "Кантемировская" в районе с развитой городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся школы и детские сады, магазины, аптеки, кафе и остановки общественного транспорта. Поблизости также расположен парк "Сосенки" и благоустроенная природная территория – парк "Долина реки Чертановки", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.