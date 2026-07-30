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УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров в домах - РИА Новости, 30.07.2026
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00:08 30.07.2026
УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров в домах

УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом в Москве
Жилой дом в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управляющие компании начали привлекаться к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома.
  • Минцифры направила обращения в прокуратуру, и по восьми обращениям уже приняты положительные решения.
  • Минцифры рассчитывает, что принятые меры положат конец практике ограничения доступа провайдеров к домовой инфраструктуре.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома, сообщили в Минцифры.
"Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается", - сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минцифры.
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Пресс-служба ведомства подчеркнула изданию, что Минцифры регулярно направляет в органы прокуратуры обращения граждан и операторов, связанные с проблемами подключения жителей домов к интернету.
Минцифры отметили, что первые положительные решения уже приняты по восьми обращениям, одно из которых было от интернет-провайдера. Например, как сообщили в ведомстве, в Санкт-Петербурге "Ростелеком" и "Инфотех" получили доступ в многоквартирные дома. Также двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной УК объявлено предостережение за нарушение правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление домом.
"Минцифры рассчитывает, что принятые меры положат конец практике, когда провайдерам перекрывают доступ к домовой инфраструктуре. Это даст жителям больше возможностей для самостоятельного выбора оператора, а телекоммуникационному рынку — здоровую конкуренцию", - добавили в ведомстве.
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