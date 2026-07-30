УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров в домах

Краткий пересказ от РИА ИИ Управляющие компании начали привлекаться к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома.

Минцифры направила обращения в прокуратуру, и по восьми обращениям уже приняты положительные решения.

Минцифры рассчитывает, что принятые меры положат конец практике ограничения доступа провайдеров к домовой инфраструктуре.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома, сообщили в Минцифры.

"Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается", - сообщила газета " Известия " со ссылкой на Минцифры.

Пресс-служба ведомства подчеркнула изданию, что Минцифры регулярно направляет в органы прокуратуры обращения граждан и операторов, связанные с проблемами подключения жителей домов к интернету.

Минцифры отметили, что первые положительные решения уже приняты по восьми обращениям, одно из которых было от интернет-провайдера. Например, как сообщили в ведомстве, в Санкт-Петербурге Ростелеком " и "Инфотех" получили доступ в многоквартирные дома. Также двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной УК объявлено предостережение за нарушение правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление домом.