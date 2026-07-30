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В Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии - РИА Новости, 30.07.2026
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09:50 30.07.2026
В Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии

В Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумской области на Украине произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии.
  • Отключение связано с повреждением объектов энергетики.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Масштабное аварийное отключения электроэнергии произошло в Сумской области на Украине, сообщили в компании "Сумыоблэнерго".
"В части Сумской области имеем масштабное аварийное обесточивание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением объектов энергетики.
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