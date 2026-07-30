В Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумской области на Украине произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии.
- Отключение связано с повреждением объектов энергетики.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Масштабное аварийное отключения электроэнергии произошло в Сумской области на Украине, сообщили в компании "Сумыоблэнерго".
"В части Сумской области имеем масштабное аварийное обесточивание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением объектов энергетики.