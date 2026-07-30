В Челябинской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области объявили режим «Беспилотная опасность».
- Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети интернет.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Внимание! На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети интернет", - говорится в сообщении.
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