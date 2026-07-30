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Жителя Ногинска задержали за поджог кабины электропоезда - РИА Новости, 30.07.2026
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19:19 30.07.2026
Жителя Ногинска задержали за поджог кабины электропоезда

Жителя Ногинска задержали за поджог кабины электропоезда на станции Монино

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Ногинска задержан за поджог кабины электропоезда на станции Монино.
  • Возгорание было оперативно ликвидировано, удалось избежать человеческих жертв и серьезных сбоев в работе транспортной системы столичного региона.
  • Молодой человек дал признательные показания, его мотивы проверяются следствием; также установлена его причастность к серии хищений мобильных телефонов в электропоездах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Житель Ногинска задержан транспортной полицией за поджог кабины электропоезда на станции Монино, сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.
"В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение о возгорании в головном вагоне электропоезда, находившегося на стоянке... Слаженная работа сотрудников УТ МВД России по ЦФО позволила в кратчайшие сроки раскрыть преступление и задержать злоумышленника в тот же день. Им оказался ранее судимый безработный житель подмосковного Ногинска 1997 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что возгорание было оперативно ликвидировано, удалось избежать человеческих жертв и серьезных сбоев в работе транспортной системы столичного региона. Возбуждено уголовное.
Предварительно установлено, что задержанный воспользовался арматурой, чтобы вскрыть кабину электропоезда. Проникнув внутрь, он применил заранее приготовленное горючее и зажигалку для поджога, свои действия задержанный фиксировал на мобильный телефон.
Отмечается, что на допросе молодой человек дал признательные показания, его мотивы проверяются следствием. Помимо этого, сыщики установили причастность злоумышленника к серии хищений мобильных телефонов, совершенных в электропоездах на перегоне между станциями Монино и Мытищи. По данным эпизодам возобновлено предварительное расследование.
"Мещанским районным судом города Москвы обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту предъявлено обвинение", - заключили в ведомстве.
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ПроисшествияНогинскМониноМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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