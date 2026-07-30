Жителя Ногинска задержали за поджог кабины электропоезда

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Ногинска задержан за поджог кабины электропоезда на станции Монино.

Возгорание было оперативно ликвидировано, удалось избежать человеческих жертв и серьезных сбоев в работе транспортной системы столичного региона.

Молодой человек дал признательные показания, его мотивы проверяются следствием; также установлена его причастность к серии хищений мобильных телефонов в электропоездах.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Житель Ногинска задержан транспортной полицией за поджог кабины электропоезда на станции Монино, сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.

"В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение о возгорании в головном вагоне электропоезда, находившегося на стоянке... Слаженная работа сотрудников УТ МВД России по ЦФО позволила в кратчайшие сроки раскрыть преступление и задержать злоумышленника в тот же день. Им оказался ранее судимый безработный житель подмосковного Ногинска 1997 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что возгорание было оперативно ликвидировано, удалось избежать человеческих жертв и серьезных сбоев в работе транспортной системы столичного региона. Возбуждено уголовное.

Предварительно установлено, что задержанный воспользовался арматурой, чтобы вскрыть кабину электропоезда. Проникнув внутрь, он применил заранее приготовленное горючее и зажигалку для поджога, свои действия задержанный фиксировал на мобильный телефон.

Отмечается, что на допросе молодой человек дал признательные показания, его мотивы проверяются следствием. Помимо этого, сыщики установили причастность злоумышленника к серии хищений мобильных телефонов, совершенных в электропоездах на перегоне между станциями Монино и Мытищи. По данным эпизодам возобновлено предварительное расследование.