Обновленный корпус детской больницы готовят к запуску в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Обновленный корпус педиатрии с боксами для пациентов готов к запуску в Нижегородской областной детской клинической больнице, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Нижегородской областной детской клинической больнице (НОДКБ) готовится к открытию капитально отремонтированный лечебный корпус "К". Это двухэтажное здание, рассчитанное на 35 коек, где разместится отделение боксированной педиатрии. Здесь условия оказания медицинской помощи детям соответствуют самым современным стандартам инфекционной безопасности", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, в обновленном корпусе будут принимать детей с трудно дифференцируемыми заболеваниями, в том числе с лихорадками неясного генеза. Здесь также окажут помощь пациентам с гастропатологиями и пульмопатологиями, в том числе с таким орфанным заболеванием, как муковисцидоз. Еще одна категория больных – это дети с инфекциями, которым требуется лечение в многопрофильном круглосуточном стационаре с привлечением врачей разных узких специальностей.

Отмечается, что в ремонт и оснащение боксированного корпуса было вложено свыше 250 миллионов рублей. В целом только за последние три года на обновление НОДКБ направлено 3,2 миллиарда бюджетных средств.

"Новый корпус заработает в течение недели. В августе в Областной детской больнице также начнут работу еще два капитально отремонтированных здания: корпус, где располагается патологоанатомическое отделение, и пищеблок", - подчеркивается в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что НОДКБ переживает этап масштабного капремонта. Вместе с кардиохирургической клинической больницей имени академика Королева она была включена в флагманский региональный проект "Квартал здоровья", который объединит территории медучреждений для организации замкнутого лечебно-диагностического цикла. Централизация большинства служб двух больниц позволяет дополнительно задействовать в лечебном процессе более тысячи квадратных метров площадей.

"Наш проект "Квартал здоровья" был поддержан как правительством РФ, так и Минздравом России. На ремонтные работы и закупку оборудования мы получили серьезный объем средств из федерального бюджета, со своей стороны также выделяем значительные суммы из бюджета области. В 2024 году мы открыли после ремонта консультативно-диагностический центр, а в 2025 году – лечебный корпус. Сейчас подошла очередь боксированного корпуса", – сообщил глава региона, секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия".