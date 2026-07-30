В игре Genshin Impact появятся русские народные мотивы

Краткий пересказ от РИА ИИ В новой версии игры Genshin Impact от китайской miHoYo могут прозвучать мотивы русской народной музыки.

Прототипом нового региона «Снежная» стала Россия, выход обновления ожидается 12 августа.

Фанаты игры в соцсетях отмечают влияние русской классической музыки, например, Чайковского и Шостаковича, на саундтрек.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мотивы русской народной музыки могут прозвучать в новой версии игры Genshin Impact от китайской miHoYo, элементы которой уже появились в интернете, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив попавшие в сеть фрагменты музыкального сопровождения.

Сюжет игры разворачивается в различных регионах, прообразом которых стали такие страны, как Япония Франция и Китай. Выход обновления к игре – теперь уже с регионом "Снежная", прототипом которого стала Россия, ожидается 12 августа.

Так, в саундтреках к будущему обновлению можно услышать музыку, которая была стилизована под русскую народную. В частности, для написания композиций использовались народные инструменты либо стилизация под звуки балалайки и гармошки. Не исключено, что для подготовки саундтрека разработчики применили технологию ИИ.

В свою очередь фанаты игры, активно обсуждающие музыкальное сопровождение в соцсетях, утверждают, что узнают мотивы русской музыки, например, "Калинки" в аудиодорожке сражений.

При этом значительная часть слышат влияние и русских классиков.

"На них (разработчиков – ред.) повлияли Чайковский и Шостакович. Прекрасно", - прокомментировал музыку англоязычный пользователь.

Ему вторят другие игроки, которые даже называют конкретные произведения. Например, музыкальное использование звуков выстрела одному из них напомнило торжественную увертюру "1812 год" Петра Чайковского.

"Итак, Прокофьев - для боевых тем, Шостакович - для атмосферных природных и напряженных моментов, Рахманинов для драматических, кинематографических моментов. И, конечно же, Стравинский, а именно вдохновленные его "Весной священной" моменты, когда нам что-то мерещится в ледяной метели во время приключений по миру. Очень здорово", - отметил другой фанат.

Музыкальное сопровождение к игре было выложено в открытый доступ еще до выхода обновления с регионом "Снежная". По заявлению разработчиков, они вдохновлялись симфонической и народной музыкой, "распространенной в славянских культурах".