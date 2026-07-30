В игре Genshin Impact появятся русские народные мотивы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В новой версии игры Genshin Impact от китайской miHoYo могут прозвучать мотивы русской народной музыки.
- Прототипом нового региона «Снежная» стала Россия, выход обновления ожидается 12 августа.
- Фанаты игры в соцсетях отмечают влияние русской классической музыки, например, Чайковского и Шостаковича, на саундтрек.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мотивы русской народной музыки могут прозвучать в новой версии игры Genshin Impact от китайской miHoYo, элементы которой уже появились в интернете, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив попавшие в сеть фрагменты музыкального сопровождения.
Так, в саундтреках к будущему обновлению можно услышать музыку, которая была стилизована под русскую народную. В частности, для написания композиций использовались народные инструменты либо стилизация под звуки балалайки и гармошки. Не исключено, что для подготовки саундтрека разработчики применили технологию ИИ.
В свою очередь фанаты игры, активно обсуждающие музыкальное сопровождение в соцсетях, утверждают, что узнают мотивы русской музыки, например, "Калинки" в аудиодорожке сражений.
При этом значительная часть слышат влияние и русских классиков.
"На них (разработчиков – ред.) повлияли Чайковский и Шостакович. Прекрасно", - прокомментировал музыку англоязычный пользователь.
Ему вторят другие игроки, которые даже называют конкретные произведения. Например, музыкальное использование звуков выстрела одному из них напомнило торжественную увертюру "1812 год" Петра Чайковского.
"Итак, Прокофьев - для боевых тем, Шостакович - для атмосферных природных и напряженных моментов, Рахманинов для драматических, кинематографических моментов. И, конечно же, Стравинский, а именно вдохновленные его "Весной священной" моменты, когда нам что-то мерещится в ледяной метели во время приключений по миру. Очень здорово", - отметил другой фанат.
Музыкальное сопровождение к игре было выложено в открытый доступ еще до выхода обновления с регионом "Снежная". По заявлению разработчиков, они вдохновлялись симфонической и народной музыкой, "распространенной в славянских культурах".
Релиз Genshin Impact, разработанной китайской компанией miHoYo, состоялся в сентябре 2020 года. Игра с бесплатным доступом быстро обрела популярность по всему миру. Ее действие происходит в фэнтезийном мире, где сосуществуют несколько самобытных народов, прообразом для которых стали реальные страны или регионы. Повествование ведется от лица путешественника, который ищет своего брата или сестру в зависимости от выбора в начале игры. По мере прохождения главный герой выполняет задания и знакомится с новыми локациями.
GTA 6: когда ждать релиз, последние новости
24 июля, 10:17