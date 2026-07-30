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В игре Genshin Impact появятся русские народные мотивы - РИА Новости, 30.07.2026
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02:01 30.07.2026 (обновлено: 11:49 30.07.2026)
В игре Genshin Impact появятся русские народные мотивы

РИА Новости: в Genshin Impact появятся русские народные мотивы

© Shutterstock/FOTODOM / Bangla pressИгра Genshin Impact
Игра Genshin Impact - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Bangla press
Игра Genshin Impact. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В новой версии игры Genshin Impact от китайской miHoYo могут прозвучать мотивы русской народной музыки.
  • Прототипом нового региона «Снежная» стала Россия, выход обновления ожидается 12 августа.
  • Фанаты игры в соцсетях отмечают влияние русской классической музыки, например, Чайковского и Шостаковича, на саундтрек.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мотивы русской народной музыки могут прозвучать в новой версии игры Genshin Impact от китайской miHoYo, элементы которой уже появились в интернете, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив попавшие в сеть фрагменты музыкального сопровождения.
Сюжет игры разворачивается в различных регионах, прообразом которых стали такие страны, как Япония, Франция и Китай. Выход обновления к игре – теперь уже с регионом "Снежная", прототипом которого стала Россия, ожидается 12 августа.
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Так, в саундтреках к будущему обновлению можно услышать музыку, которая была стилизована под русскую народную. В частности, для написания композиций использовались народные инструменты либо стилизация под звуки балалайки и гармошки. Не исключено, что для подготовки саундтрека разработчики применили технологию ИИ.
В свою очередь фанаты игры, активно обсуждающие музыкальное сопровождение в соцсетях, утверждают, что узнают мотивы русской музыки, например, "Калинки" в аудиодорожке сражений.
При этом значительная часть слышат влияние и русских классиков.
"На них (разработчиков – ред.) повлияли Чайковский и Шостакович. Прекрасно", - прокомментировал музыку англоязычный пользователь.
Ему вторят другие игроки, которые даже называют конкретные произведения. Например, музыкальное использование звуков выстрела одному из них напомнило торжественную увертюру "1812 год" Петра Чайковского.
"Итак, Прокофьев - для боевых тем, Шостакович - для атмосферных природных и напряженных моментов, Рахманинов для драматических, кинематографических моментов. И, конечно же, Стравинский, а именно вдохновленные его "Весной священной" моменты, когда нам что-то мерещится в ледяной метели во время приключений по миру. Очень здорово", - отметил другой фанат.
Музыкальное сопровождение к игре было выложено в открытый доступ еще до выхода обновления с регионом "Снежная". По заявлению разработчиков, они вдохновлялись симфонической и народной музыкой, "распространенной в славянских культурах".
Релиз Genshin Impact, разработанной китайской компанией miHoYo, состоялся в сентябре 2020 года. Игра с бесплатным доступом быстро обрела популярность по всему миру. Ее действие происходит в фэнтезийном мире, где сосуществуют несколько самобытных народов, прообразом для которых стали реальные страны или регионы. Повествование ведется от лица путешественника, который ищет своего брата или сестру в зависимости от выбора в начале игры. По мере прохождения главный герой выполняет задания и знакомится с новыми локациями.
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