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Мошенники с помощью ИИ имитируют рекламные рассылки крупных компаний - РИА Новости, 30.07.2026
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07:18 30.07.2026
Мошенники с помощью ИИ имитируют рекламные рассылки крупных компаний

РИА Новости: мошенники с помощью ИИ имитируют рассылки крупных компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Аферисты отправляют россиянам сгенерированные с помощью искусственного интеллекта рекламные письма, в них предлагают якобы отказаться от рассылки или пожаловаться на спам, для чего просят подтвердить персональные данные, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Злоумышленники генерируют письма с помощью ИИ, так они выглядят очень естественно, имитируют стиль реальных компаний или даже персонализируют сообщение под конкретного человека", - сказал эксперт.
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Щербаченко отметил, что мошенники вставляют в такие письма ссылки для якобы отказа от рассылки рекламы или жалобы на спам.
"Перейдя по ссылке, вы попадаете на форму, где вас вежливо просят ввести ФИО, номер телефона, почту, а иногда и данные паспорта и банковской карты - якобы для идентификации. После заполнения формы мошенники получают доступ к вашим данным", - добавил он.
Эксперт порекомендовал никогда не переходить по ссылкам из подозрительных писем, не заполнять персональные данные и всегда внимательно проверять адрес отправителя письма.
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