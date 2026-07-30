Мошенники с помощью ИИ имитируют рекламные рассылки крупных компаний

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Аферисты отправляют россиянам сгенерированные с помощью искусственного интеллекта рекламные письма, в них предлагают якобы отказаться от рассылки или пожаловаться на спам, для чего просят подтвердить персональные данные, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Злоумышленники генерируют письма с помощью ИИ, так они выглядят очень естественно, имитируют стиль реальных компаний или даже персонализируют сообщение под конкретного человека", - сказал эксперт.

Щербаченко отметил, что мошенники вставляют в такие письма ссылки для якобы отказа от рассылки рекламы или жалобы на спам.

"Перейдя по ссылке, вы попадаете на форму, где вас вежливо просят ввести ФИО, номер телефона, почту, а иногда и данные паспорта и банковской карты - якобы для идентификации. После заполнения формы мошенники получают доступ к вашим данным", - добавил он.