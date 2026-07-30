Люди на пляже Флория в Стамбуле. Архивное фото

Люди на пляже Флория в Стамбуле

Турагент предупредил о новой схеме мошенничества с отдыхом в Турции

АНКАРА, 30 июл — РИА Новости. Число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции растет, причем злоумышленники все чаще используют алгоритмы социальных сетей, чтобы находить потенциальных жертв, заявил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.

По его словам, с началом летнего сезона заметно выросло количество случаев мошенничества с бронированием гостиниц и туристических услуг через фальшивые сайты, страницы отелей и аккаунты якобы туристических агентств.

"После того как человек начинает искать варианты отдыха в интернете, алгоритмы социальных сетей показывают ему рекламу туристических предложений. Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящих", — сказал Гюнеш РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, злоумышленники привлекают клиентов предложениями по ценам значительно ниже рыночных, а также сообщениями вроде "остались последние два номера" или "акция действует только сегодня", вынуждая туристов принимать решение как можно быстрее.

После перевода денег выясняется, что бронирование не было оформлено, либо турист по прибытии обнаруживает, что указанного объекта размещения не существует, добавил он.

Председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкая в начале июля также предупреждал о резком росте числа подобных преступлений. По его данным, значительная часть мошеннических схем реализуется через Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где злоумышленники размещают рекламу, а затем переводят общение с потенциальными жертвами в WhatsApp (также принадлежит Meta*).

Баглыкая рекомендовал приобретать туры только у агентств — членов TURSAB, внимательно проверять адрес сайта, избегать переводов на личные банковские счета и перечислять средства исключительно на корпоративные счета туристических компаний.