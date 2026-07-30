Мошенники придумали новую схему обмана россиян, вернувшихся из-за рубежа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и заявляя, что человек за границей якобы контактировал с нежелательной в России организацией, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.