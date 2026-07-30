Мошенники придумали новую схему обмана россиян, вернувшихся из-за рубежа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок.
- Лжесотрудники правоохранительных органов сообщают о якобы имевшем место контакте с нежелательной в России организацией за границей.
- Мошенники предлагают «помочь» избежать последствий с помощью перевода денег на «безопасный счет».
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и заявляя, что человек за границей якобы контактировал с нежелательной в России организацией, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Член ОП РФ рассказал, что затем мошенники предупреждают о скорых проверках, возможной блокировке счетов, ограничении выезда или возбуждении якобы уголовного дела, после чего предлагают помочь избежать таких последствий с помощью перевода денег на "безопасный счет".
"Человеку предлагают единственный быстрый способ разрешить данную ситуацию: выполнить перевод денежных средств на безопасный счет или передать средства наличными курьеру", - добавил Машаров.