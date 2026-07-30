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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, вернувшихся из-за рубежа - РИА Новости, 30.07.2026
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01:19 30.07.2026
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, вернувшихся из-за рубежа

Машаров: мошенники под видом полиции пишут вернувшимся из-за рубежа россиянам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок.
  • Лжесотрудники правоохранительных органов сообщают о якобы имевшем место контакте с нежелательной в России организацией за границей.
  • Мошенники предлагают «помочь» избежать последствий с помощью перевода денег на «безопасный счет».
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и заявляя, что человек за границей якобы контактировал с нежелательной в России организацией, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"После возвращения из заграничной турпоездки человеку начинают звонить или писать лжесотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры и сообщают, что во время отдыха или командировки он якобы контактировал с организацией, которая в России признана нежелательной или запрещенной", - сказал Машаров.
Член ОП РФ рассказал, что затем мошенники предупреждают о скорых проверках, возможной блокировке счетов, ограничении выезда или возбуждении якобы уголовного дела, после чего предлагают помочь избежать таких последствий с помощью перевода денег на "безопасный счет".
"Человеку предлагают единственный быстрый способ разрешить данную ситуацию: выполнить перевод денежных средств на безопасный счет или передать средства наличными курьеру", - добавил Машаров.​
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