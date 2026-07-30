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В МИД назвали принуждение к мошенничеству формой торговли людьми - РИА Новости, 30.07.2026
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11:15 30.07.2026
В МИД назвали принуждение к мошенничеству формой торговли людьми

В МИД назвали принуждение к мошенничеству развивающейся формой торговли людьми

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что принуждение людей к преступной деятельности, включая участие в масштабных мошеннических схемах, является одной из развивающихся форм торговли людьми.
  • Жертв обманом или принуждением заманивают в специальные центры, где держат в неволе и заставляют заниматься преступной деятельностью, за которой стоят крупные трансграничные преступные сети.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Принуждение людей к преступной деятельности, включая участие в масштабных мошеннических схемах, является одной из развивающихся форм торговли людьми, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Тридцатого июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН.
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"Сегодня одной из активно развивающихся форм трэфикинга (торговли людьми - ред.) является принуждение людей к преступной деятельности, в том числе к участию в масштабных мошеннических схемах", - написал Лукьянцев в своем Telegram-канале.
Дипломат привел пример, как жертв обманом или принуждением заманивают в специальные центры, где держат в неволе и заставляют заниматься вымогательством, шантажом, кибератаками и распространением фейков. За этой деятельностью стоят крупные трансграничные преступные сети, подчеркнул Лукьянцев.
"Преступники часто и, к сожалению, эффективно используют различные онлайн-платформы и социальные сети для вербовки жертв, прежде всего детей и подростков", - добавил он, призвав быть внимательными к связям своих близких людей в сети.
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Как уточнил Лукьянцев, не существует страны, которая не сталкивается с этим видом преступности.
"Особенно важно, чтобы государства были открытыми к сотрудничеству в области борьбы с торговлей людьми. Только сообща, основываясь на принципах открытого и справедливого диалога, можно продвинуться на пути противодействия этому злу", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что Россия регулярно призывает к конструктивному сотрудничеству на международных площадках.
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