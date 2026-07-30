"Локомотив" оценил Монтеса в десять миллионов евро, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Локомотив" запросил у мексиканского "Крус Асуля" 10 млн евро за Сесара Монтеса.
- "Локомотив" отклонил предложение в 7 млн евро плюс бонусы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" запросил у мексиканского футбольного клуба "Крус Асуль" 10 млн евро за капитана сборной Мексики защитника Сесара Монтеса, сообщает La Vanguardia.
По данным источника, железнодорожники отклонили официальное предложение мексиканского клуба в 7 млн евро плюс бонусы и настаивают на первоначальной сумме. Несмотря на финансовые разногласия, переговоры продолжаются.
Монтесу 29 лет. Он перешел в "Локомотив" из испанской "Альмерии" осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам на домашнем турнире в 1/8 финала.