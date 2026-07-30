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"Локомотив" оценил Монтеса в десять миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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"Локомотив" оценил Монтеса в десять миллионов евро, пишут СМИ

La Vanguardia: "Локомотив" запросил у "Крус Асуль" 10 миллионов евро за Монтеса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСесар Монтес
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Локомотив" запросил у мексиканского "Крус Асуля" 10 млн евро за Сесара Монтеса.
  • "Локомотив" отклонил предложение в 7 млн евро плюс бонусы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" запросил у мексиканского футбольного клуба "Крус Асуль" 10 млн евро за капитана сборной Мексики защитника Сесара Монтеса, сообщает La Vanguardia.
По данным источника, железнодорожники отклонили официальное предложение мексиканского клуба в 7 млн евро плюс бонусы и настаивают на первоначальной сумме. Несмотря на финансовые разногласия, переговоры продолжаются.
Монтесу 29 лет. Он перешел в "Локомотив" из испанской "Альмерии" осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам на домашнем турнире в 1/8 финала.
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