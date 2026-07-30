"Локомотив" оценил Монтеса в десять миллионов евро, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" запросил у мексиканского футбольного клуба "Крус Асуль" 10 млн евро за капитана сборной Мексики защитника Сесара Монтеса, сообщает La Vanguardia.

По данным источника, железнодорожники отклонили официальное предложение мексиканского клуба в 7 млн евро плюс бонусы и настаивают на первоначальной сумме. Несмотря на финансовые разногласия, переговоры продолжаются.